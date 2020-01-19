من هي أفضل صديقة لك حسب كل برج!

أبراج تتوافق فيما بينها في الصداقة، وتُشكّل علاقة متينة يتشارك الطرفان فيها الكثير من الأوقات المميزة، وأخرى لا تنجسم مع بعضها البعض.

فمن هي الأبراج الأكثر توافقاً بين النساء؟ ومن هي أفضل صديقة لكل برج من الأبراج؟ ولمعرفة من هي أفضل صديقة لك من بين النساء وفق الأبراج، والتي تجمعك معها قواسم مشتركة، إليك أبرزها:

برج الحمل : 21 مارس ـ 20 أبريل

مولودة الحمل شخصية فريدة من نوعها، فهي كريمة النفس وتقدّم الخدمات للجميع. وأما صديقتها المفضلّة فتنتمي الى برج الدلو عادةً.



برج الثور : 21 أبريل ـ 20 مايو

مولودة الثور تتشارك مع صديقتها أفراحهن وأحزانهن؛ لأنها مخلصة وذكية ويمكنها أن تتشارك معها الأحاديث الجدية. ومن أفضل الصديقات لها مولودة الحوت.



برج الجوزاء : 21 مايو ـ 21 يونيو

تتمتّع مولودة الجوزاء بجاذبية كبيرة، وهي إنسانة كريمة ومتسامحة مع كل ما يرتكبها الأصدقاء بحقها. مولودة الجوزاء انفعالية، وقد تفقد السيطرة على نفسها. وأما صديقتها الحقيقية فهي من برج الحمل.



برج السرطان : 22 يونيو ـ 22 يوليو

تحب مولودة السرطان أن تكوّن الصداقات مع الآخرين، تتدخّل مولودة السرطان أحياناً بمشكلات غيرها، وهي مزاجية وفي الكثير من الاحيان منطوية على نفسها. والصديقة الأفضل لها هي من برج الثور.



برج الأسد : 23 يوليو ـ 22 أغسطس

مولودة الأسد نرجسية، وهي عنيدة وتحب الناس من حولها، ولكنها أيضاً مغرورة وتحب القيادية. وأفضل صديقة لها هي من برج الجوزاء.



برج العذراء : 23 أغسطس ـ 22 سبتمبر

لا تحب مولودة العذراء الأضواء، ولكنها تحب تكوين الصداقات وتحب أن تكون مفيدة في كل الأمور التي تقوم بها. من أبرز الصديقات اللواتي يعدن قريبات منها مولودة برج السرطان.



برج الميزان : 23 سبتمبر ـ 22 أكتوبر

مولودة الميزان هي صديقة الجميع، فهي تحب أن تعلم كل ما يدور عن الناس القريبين منها. عادةً تكون مولودة الميزان دبلوماسية. وأما الصديقة المفضلّة لها فهي من برج الأسد.



برج العقرب : 23 أكتوبر ـ 22 نوفمبر

مولودة العقرب مخلصة عادة لأصدقائها، ولكن في الكثير من الأحيان تعاكسها الظروف فتصبح شريرة وتحاول الانتقام من كل من يؤذيها، وأما صديقتها القريبة فهي من برج العذراء.



برج القوس : 23 نوفمبر ـ 20 ديسمبر

مولودة القوس شخصية صادقة وقلبها طيّب ولديها براءة التعبير عمّا يدور ببالها، التزامات مولودة القوس قليلة. وأفضل صديقاتها مولودة الميزان.



برج الجدي: 21 ديسمبر ـ 19 يناير

تسعى مولودة الجدي الى كسب إعجاب الآخرين بأي طريقة كانت، وتحب سماع كلمات الإطراء وتحب الاختلاط بالجميع. أما صديقتها القريبة هي من برج العقرب.



برج الدلو : 20 يناير ـ 18 فبراير

صداقات مولودة الدلو كثيرة ومتعددة ولا تمنح ثقتها للآخرين إلا بعد التدقيق بهم. هي امرأة تكره الكذب والخداع. وأما صديقتها المفضلّة فهي مع برج القوس.



برج الحوت : 19 فبراير ـ 20 مارس

مولودة الحوت تبحث على الدوام عن أصدقاء أهل للثقة وتحب المرح والتفاؤل فيهم. تحب من يدير الأعمال ببراعة ويكون متقدماً عن الآخرين. وصديقتها المفضلّة هي من برج الثور.

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