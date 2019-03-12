الغدر طبيعة أصحاب تلك الأبراج فابتعدي عنهم

الحوت هو ذلك الصديق الذي يبتسم في وجهكِ وهو يطعنكِ في ظهركِ

أصبحت الصداقة الحقيقية من أندر الأشياء في عالمنا المعاصر، حيث أصبح من الصعب التمييز بين الأصدقاء الحقيقيين والمخادعين، ما دفعنا إلى اللجوء بلأبراج وعلم الفلك للحصول على بعض المساعدة.

وفقًا لمجلة "أسترو فيم"، تتميز الأبراج التالية بقدرة عالية على اللؤم والخداع والغدر، فانتبهي منهم.

1) برج الحمل

يدعي أبناء برج الحمل أنهم أوفياء ولكن أفعالهم تكون في كثير من الأحيان مشكوك فيها للغاية، فبالرغم من مظهرهم الودود لا يتردد أبناء برج الحمل في انتهاز أي فرصة للتقدم في الحياة حتى إذا كان ذلك من خلال خيانة أعز أصدقائهم.

2) برج الجوزاء

عليكِ الاحتراس من برج الجوزاء، فهو قادر على التظاهر بأنه صديقكِ المخلص الوفي اليوم، قبل أن ينقلب عليكِ ويطعنك في ظهركِ غدًا.

3) برج الاسد

برج الأسد ليس خائنًا لكنه متقلب بطبيعته، ولا يمانع التضحية بكِ في مسعاه للتقدم والوصول لهدفه.

4) برج العقرب

من الصعب توقع ما سيفعله العقرب، ولا يمكنكِ الاعتماد على صداقته، فهو يضع طموحه قبل كل شيء.

5) برج الحوت

الحوت هو ذلك الصديق الذي يبتسم في وجهكِ وهو يطعنكِ في ظهركِ، فهو سطحي للغاية ولا يمانع التظاهر بأنه صديقكِ الوفي، بينما يبحث عن طرق لإفساد حياتكِ.

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