هل تعاني من الإمساك المزمن؟ ما هي أعراض الإمساك؟ ما هي مضاعفات الإمساك؟ ما هي طرق الوقاية من الإمساك؟ ما هي المواد الطبيعية لعلاج الإمساك؟

مواد طبيعية لعلاج الإمساك

الحلبة لعلاج الإمساك

الحلبة تحتوي ألياف عالية، وهو ما يجعل منها نبتة مثالية لعلاج العديد من امراض الجهاز الهضمي ومنها الامساك، كون الالياف في الحلبة تساعد على تحريك الامعاء وتسهيل الاخراج خصوصًا لمن يعانون من شدة الامساك، ويسهم تناول منقوع الحلبة يوميًا في تليين الامعاء وتقليل الشعور بالامساك، الذي يعد عرضا مزعجا يمكن ان يصيب المريض بالازعاج وعدم الراحة والصداع.

ويمكن نقع حبوب الحلبة وتناول المنقوع بعد تصفيته أو يمكن غلي حبوب الحلبة وتركها تبرد ثم تناولها مع القليل من العسل للحصول على فوائد الحلبة المتعددة خاصة لجهة التخلص من مشكلة الامساك.

ومن فوائد الحلبة بشكل عام اذابة الدهون الثلاثية في الجسم، تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ورفع نسبة الكوليسترول الجيد،خفض مستوى السكر في الدم، تخفيف حدة قرحة المعدة، زيادة مناعة الجسم ضد الامراض، التقليل من مشاكل المسالك البولية ومنها امراض الكلى كونها تساعد على ادرار البول،حماية الجهاز الهضمي من امراض عدة مثل الامساك المزمن وعسر الهضم والديدان والبواسير.

زيت الخروع لعلاج الإمساك

زيت الخروع ملين ومنشط طبيعي للأمعاء، ويستخدم كعلاج طبيعي للتخفيف من الإمساك وتفريغ وإعداد الأمعاء للجراحة لأنه يعمل على زيادة حركة الأمعاء ومساعدة البراز على الخروج، ومن فوائد زيت الخروع أنه يحسن أعراض الإمساك لأنه يحتوي على حمض الريسينوليك وهو الحمض الدهني الرئيس الذي يرتبط بمستقبلات على خلايا العضلات الملساء في جدران الأمعاء فيتسبب في تقلص العضلات وإخراج البراز.

ومن الأعراض الجانبية لاستخدام زيت الخروع للإمساك الام وتشنجات في المعدة،جفاف وفقدان العناصر الغذائية الأساسية، عدم انتظام ضربات القلب، ضعف العضلات، التغيرات العقلية المزاجية، مثل الارتباك، انخفاض التبول، إسهال شديد.

الراوند لعلاج الإمساك

الراوند ملين طبيعي يمكن تناوله بأكثر من طريقة لعلاج الإمساك، ومن فوائده أنه يحسن عملية الهضم ويساعد المعدة في التخلص من سوء الهضم والاضطرابات وبالتالي يعالج الإمساك، مفيدة للجهاز الهضمي ككل وهي تعمل على التخلص من النفخة والغازات، وتشنجات البطن.

ومن فوائد الراوند بشكل عام أنه تساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم، وتساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الألياف، وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، يعزز مناعة الجسم ويحسن عملية الأيض، تقوي العظام وتمتع هشاشتها بفضل احتوائها على فيتامين ك، الحفاظ على القدرات العقلية، ومنها تقوية الذاكرة وتعزيز الأنشطة المعرفية، تخفيف أعراض الدورة الشهرية،رفع الوقاية من السرطان بفضل غناها بمضادات الأكسدة،تحسين صحة الكبد وحمايته من التليف، يساعد في تحسن صحة الجهاز التنفسي والتقليل من أعراض مرض الربو.

صمغ الغار لعلاج الإمساك

يُستخدم صمغ الغار كُمليّن لعلاج الإمساك، كما أنّه يُستخدم لعلاج الإسهال، والإسهال بسبب أدوية السّرطان، ومُتلازمة القولون العصبي، وفقدان الوزن، ومرض السّكري، واضطراب الكبد في الحمل، والشّروخ الشّرجي.

صمغ الغار قد يكون مفيد في علاج متلازمة القولون العصبي، تناول 86 مريض يعانون من متلازمة الأمعاء المتهيجة خمسة أو 10 جرامات من صمغ الغار المحمولين جزئياً كل يوم لمدة ثلاثة أشهر، مع نهاية فترة العلاج، أظهرت كلا المجموعتين تحسن كبير في الأعراض المعدية المعوية ونوعية الحياة.

أعراض الإمساك

بذل جهد خاص في التغوط.

البراز الصلب.

الشعور بأن التغوط ناقص وغير كامل.

الوتيرة المنخفضة من التغوط.

مضاعفات الإمساك

الشق الشرجي.

البواسير.

انحشار البراز.

تدلي المستقيم.

طرق للوقاية من الإمساك

تجنب التوتر والقلق.

تناول غذاء صحي غني بالألياف.

المحافظة على لعب الرياضة.

شرب الكثير من السوائل.

التخفيف من تناول الطعام المصنع.

عدم إهمال الحاجة للتبرز.

أعشاب تعالج الامساك

بذور الكتان

كاسكارا ساغرادا

بذور الحلبة

الشعير

بذور قطونة

عشبة الراوند

عشبة السنا

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