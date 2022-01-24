فوائد السبانخ في فصل الشتاء وطريقة تحضيرها

فوائد السبانخ في فصل الشتاء، يعد السبانخ من أكثر الخضروات الغنية بالحديد والألياف، وله فوائد بالقوة العقلية والبدنية، السبانخ تحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات مما يجعل تناولها بكميات كبيرة أمر مقبول دون حمية غذائية أو نظام غذائي.

السبانخ غنية بالمعادن المعددة وهي تصنف من الأطعمة المستهلكة لدى الجميع، ومن أكثر مميزات السبانخ والتي تجعلها متوفرة في أي مكان هي سهولة زراعتها ونموها، ويسهل وجودها دائماً في المنزل.

لقد أبدع عدد من الطهاه في تقديمها بأكثر من طريقة لتحسين مذاقها وجعلها من الأطباق المحببه والمطلوبة عند الجميع، وبإمكانك دمجها مع المقبلات والسلطات للحصول على طبق غني بالعناصر والفيتامينات والمعادن الغذائية.

في بعض الحالات المرضية المعينة مثل التهاب العظام، الصداع النصفي، التهابات المفاصل، الأزمة الربوية الملازمة للجهاز التنفسي، ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بتناول السبانخ.

هناك علاقة قوية بين سلامة الجهاز الهضمي والسبانخ لأنها تحتوي على فيتامين سي وصبغة فيتا كولور، والتي تساعد على حماية الأمعاء الدقيقة والقولون، ويعتبر السبانخ غذاء القلب لأنه أوراقها تحتوي على حمض الفوليك التي تحسن من فعالية الجهاز الدوري إلى جانب بعض الأملاح مثل عنصر المغنيسيوم المساعد الأهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

السبانخ مصدر مهم لفيتامين ك وفيتامين أ، السبانخ ايضاً مصدر مهم لمعادن الحديد والفوليك أسيد والمغنيسيوم وفيتامين ج، ينصح بتناول السبانخ حصة من الأوراق الورقية الخضراء للوقاية من مرض السكري، ومن فوائد السبانخ أنه عالي بالبوتاسيوم ويعتبر مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

فوائد السبانخ

السبانخ يساعد في الوقاية من السرطان

السبانخ يحتوي على مضادات قوية للأكسدة، مثل الفلافونويدات والكلوروفيل، وهي مواد قد يكون لها دور في محاربة السرطان ومنع نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد.

السبانخ يدعم جهاز المناعة

السبانخ يساعد على تقوية جهاز المناعة عمومًا، كما يساعد على محاربة الالتهابات والعدوى باحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، وفيتامين هـ والتي تعد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة.

السبانخ يساعد في تنظيم ضغط الدم

السبانخ يساعد على تنظيم ضغط الدم، إذ يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم والذي بدوره ينظم مستويات الصوديوم في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، كما لبعض بروتينات السبانخ دور كبير في منع تضيق الشرايين.

السبانخ يحافظ على صحة جهاز الدوران

من فوائد السبانخ العديدة أنه يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض الكولسترول الضار في الجسم (LDL) لاحتوائه بشكل خاص على اللوتين وكميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة.

السبانخ يعمل على تحسين الهضم

يساعد السبانخ على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وذلك لما يحتوي عليه من كمية كبيرة من الألياف والسوائل الضرورية لتحسين عملية الهضم وحركة الامعاء، ومنع الامساك.

السبانخ يساعد على صحة العظام

السبانخ يقاوم هشاشة العظام ويعد السبانخ مصدر مهم للكالسيوم والفوسفور، وفيتامين ك، وجميعها عناصر ضرورية لأجل تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، والتقليل من فرصة حدوث الكسور.

السبانخ يساعد على الوقاية من فقر الدم

السبانخ يعتبر خيار جيد للوقاية من فقر الدم وعلاجه لأنه غني بالحديد وحمض الفوليك المهمين جدًا لإنتاج كريات الدم الحمراء ويحتوي أيضاً على فيتامين ج المهم لتعزيز امتصاص الحديد.

السبانخ يساعد على خسارة الوزن

يستخدم السبانخ في الحميات الخاصة لخفض الوزن، وذلك لكونه غنيًا بالألياف والماء ما يعمل على زيادة الشعور بالإمتلاء والشبع، ناهيك عن أنه قليل في السعرات الحرارية.

السبانخ يحافظ على على صحة الجلد والشعر

من فوائد السبانخ المهمة الحفاظ على صحة ومظهر الجلد والشعر، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد، ما له أثر كبير في الحفاظ على رطوبة البشرة، والتقليل من ظهور حب الشباب، وتسريع التئام الجروح، والوقاية من تساقط الشعر.

السبانخ يحافظ على صحة العيون

يحتوي السبانخ على الفلافونويدات المهمة في الحفاظ على صحة العيون، والوقاية من حدوث أمراض خطيرة، مثل: مرض الساد، إضافة إلى احتواء السبانخ على فيتامين أ وفيتامين ج المهمان في الحفاظ على سلامة النظر.

القيمة الغذائية للسبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية داكنة اللون ولونه الأخضر الداكن وهو مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، منها الحديد، والزنك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنييسيوم، والنحاس، والمنغنيز،فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، ومضادات الاكسدة القوية كالفلافينويد، مع كمية تكاد معدومة من الدهون.

من الأطعمة المحفزة للجنس لدى الرجل والمرأة، فأحماض الفوليك والحديد والزنك مفيدة جداً في تحسين أداء الحيوانات المنوية لدى الرجل، حيث تعطيها قوة في السباحة، وبالنسبة لفيتامين E والحديد، فهما يساعدان على إنتاج المزيد من هرمون الاستروجين لدى النساء.

السبانخ يرفع من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يعني مزيداً من تحسين الحياة الجنسية.

يوجد في السبانخ عنصر المغنسيوم الذي يساعد في تدفق الدم بالشرايين والأوعية، فيؤثر بدوره على الانتصاب، ونفس العنصر يحمي النساء من التشنج أثناء الحمل.

فوائد السبانخ للشعر

يساعد السبانخ على تحفيز نمو الشعر من خلال تعزيز جهاز المناعة.

استعادة صحة فروة الرأس وتنشيطها على مستوى الخلية.

مساعدة الجسم في امتصاص الحديد من الغذاء وهذا يؤثر إيجابًا على صحة الشعر.

فوائد السبانخ للقولون

ويعتقد البعض أن اتباع نظام غذائي غني بالسبانخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكوين أورام القولون، بل ويحمي من سرطان القولون.

السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالمغذيات التي تحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة المهمة وتشمل مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن.

فوائد السبانخ للدماغ

تناول وجبة يومياً من السبانخ أو غيرها من أوراق الخضار المشابهة يساعد بشكل خاص على زيادة قدرة الدماغ لدى الإنسان في وقت لاحق من العمر وهو ما يعني الحماية من الأمراض العقلية التي تصيب الإنسان في الشيخوخة مثل "الخرف والزهايمر".

فوائد السبانخ للنساء

يساعد على الوقاية من أمراض السرطان

يساعد السبانخ على دعم جهاز المناعة

السبانخ يعمل على تنظيم ضغط الدم المرتفع

يحافظ السبانخ على صحة جهاز الدوران

السبانخ يعمل على تحسين الهضم

السبانخ يساعد على صحة العظام

يقي السبانخ من فقر الدم

يساعد السبانخ على خسارة الوزن

طريقة عمل السبانخ باللحمة

مقادير السبانخ باللحمة

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

500 غراماً من اللحم

حبة واحدة من البصل المفروم

فلفل أسود "حسب الرغبة"

ملح "حسب الرغبة"

ليتر من الماء

ملعقتين من زيت الزيتون

السبانخ مغسول ومقطع

مرق اللحم

طريقة تحضير السبانخ باللحمة

أولاً صبي الزيت النباتي في قدر على النار

ثم أضيفي قطع اللحمة وقلبيها حتى يتغير لونها.

أضيفي البصل المفروم وقلبي، ثم بهري بالملح والفلفل الأسود.

صبي الماء الساخن، وغطي القدر على اللحم حتى النضوج.

ضعي في قدر آخر زيت الزيتون والبصل المقطع وحركي حتى يذبل قليلاً.

أضيفي السبانخ المغسول والمفروم، وقلبيه مع البصل.

ثم أضيفي قطع اللحم المسلوق وقلبيها مع السبانخ.

صبي مرق سلق اللحمة، واتركيه ليستوي.

وأخيراً اسكبي السبانخ في طبق التقديم، وقدميه ساخناً بجانب الأرز الأبيض وصحتين وعافية.

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