مواليد هذه الأبراج يفضلون الرياضة

الرياضة ليست مجرد هواية بل هي اسلوب حياة، فهي تساعدنا على خسارة الوزن وتحسن المزاج وتشعرنا بالسعادة ، إلا أن هناك الكثيرين يهملون هذه الهواية لأسباب مختلفة ، لكن في المقابل هناك أشخاص لا يستطيعون الاستغناء عن ممارستها مهما كلفهم الأمر وهم أصحاب هذه الأبراج.

برج الحمل:

يميل مولود برج الحمل إلى الحركة والنشاط، وهذا ما يجعله واحدا من أكثر محبي ممارسة الرياضة، والسعي وراء اللياقة البدنية.

برج الأسد:

من المعروف عن مولود برج الأسد كونه غير كسول، و يحب دائما الاهتمام بمظهره، من خلال ممارسة الرياضة التي تجعل شكل جسمه جذابا، كما يعشق الاسد الحياة والرقص، ما يجعل الرياضات الجديدة مثل الزومبا تناسبه كثيرا، وتدخل السرور على قلبه.

برج العقرب:

من الأبراج التي تحب ممارسة الرياضة لأن طبيعة صاحبه التنافسية تجعل ممارسة الرياضة، والتفوق فيها متعة في حد ذاتها لديه، بجانب الفوائد المختلفة التي تحدث له من خلال هذه الممارسة.

برج الجدي:

شخصية مولود برج الجدي تحب التنافس، ويحب أن يكون جيدا في مختلف نواحي الحياة ويعرف أن الرياضة جزء مهم من حياة الإنسان، لذا فهو يحرص عليها ولا يستغني عنها.