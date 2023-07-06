البوابة - وفقًا لعلم التنجيم، إليك الأبراج التي سيعقد قرانهم أو يرتبطون عاطفياً في عام 2023. إذا كنت تطمح الى الارتباط بشخص ما هذا العام، وكنت من مواليد هذه الأبراج فهذه إشارة إلى انك مستعد بالفعل للارتباط، لذلك قم بالخطوة الاهم في حياتك هذا العام.

مواليد هذه الأبراج سيعقدون قرانهم في عام 2023



برج الثور: يُعرف برج الثور بولائه والتزامه ، لذلك فليس من المستغرب أن تكون واحدة من علامات الأبراج التي من المرجح أن يتزوجون في عام 2023. إذا كنت برج الثور ، فمن المحتمل أن تكون مستعدًا لاتخاذ الخطوة التالية خطوة في علاقتك إذا وجدت شخصًا يمكنك أن ترى نفسك تقضي معه بقية حياتك.



برج السرطان: يعرف مواليد السرطان أيضًا بطبيعتها الرومانسية والعاطفية ، لذا فهم من الابراج الأخرى من المحتمل أن يعقدون قرانهم في عام 2023. إذا كنت من مواليد برج السرطان ، فمن المحتمل أن تبحث عن شريك يمكنه تزويدك به الأمن والاستقرار العاطفي.



برج العذراء: يُعرف برج العذراء بطبيعته العملية والتحليلية ، لذا فهم ليسوا من النوع الذي يتسرع في الزواج. ومع ذلك ، إذا وجدوا شخصًا متوافقًا معه حقًا ، فمن المحتمل أن يكونوا مستعدين لأخذ زمام المبادرة في عام 2023.



برج العقرب: برج العقرب عاطفي ورومانسي ، لذا فهم لا يخشون إظهار حبهم لشريكهم. إذا كنت من برج العقرب ، فمن المحتمل أن تكون مستعدًا للزواج إذا وجدت شخصًا يمكنك مشاركة حياتك معه على مستوى عميق.



برج الجدي: الجدي طموح ويعمل بجد ، لذلك قد يؤجل الزواج حتى يحقق أهدافه. ومع ذلك ، إذا وجدوا شخصًا يمكنه دعمهم في رحلتهم، فمن المحتمل أن يكونوا مستعدين للزواج في عام 2023.



بالطبع ، هذه مجرد نظرة عامة وهناك العديد من علامات الأبراج الأخرى التي يمكن أن تتزوج في عام 2023. في النهاية ، كل هذا يتوقف على الفرد وظروفه الفريدة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتخطيط طلب الزواج:

تأكد من أن يكون الطلب شخصي: يجب أن يعكس طلب الزواج شخصية شريكك واهتماماته. هذا سيجعلها أكثر أهمية بالنسبة لهم.

اجعل الأمر بسيطًا: لا تحاول أن تفعل الكثير من الأمور المعقدة. أهم شيء أن يكون الاقتراح صادقًا .

التدرب: إذا كنت تخطط للاقتراح في الأماكن العامة ، فمن الجيد أن تتدرب على ما ستقوله. سيساعدك هذا على الحفاظ على هدوئك وتماسكك عندما تحين اللحظة.

كن مرنًا: لا تسير الأمور دائمًا وفقًا للخطة ، لذا كن مستعدًا لتعديل اقتراحك إذا لزم الأمر. أهم شيء هو أن تكون أنت وشريكك سعداء.



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