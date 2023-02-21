البوابة - عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الرفض ، فهناك أشخاص قد لا يتقبلون الرفض ويمانعون ولكنهم يأخذون لحظة لاستيعاب الامر ثم التعلم منه أو تركه يمضي. ولكن بعد ذلك هناك فئة يكون فيها الرفض بمثابة ضربة منخفضة ، أقل توقعًا ، شيء يغير الحياة بالنسبة لهم. إذا ذهبنا على أساس مواليد الأبراج ، فهناك البعض منهم الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الرفض والأسباب الكامنة وراءه.

مواليد هذه الأبراج لا يتقبلون الرفض

برج السرطان

مولود السرطان حساسون وعاطفيون. يميلون إلى أخذ كل شيء على محمل شخصي ، بما في ذلك الرفض. عندما يواجهون الرفض ، يمكن أن يصابوا بأذى شديد ، وقد تسيطر عواطفهم. يجدون صعوبة في فصل عواطفهم عن الموقف ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعافوا.

برج العقرب

العقرب عاطفيون جداً. يضعون كل ما لديهم في كل ما يفعلونه ، وهذا يشمل العلاقات. عندما يواجهون الرفض ، يمكن أن تستهلكهم عواطفهم. قد يصبحوا غاضبين أو مستائين ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتخلص من الأذى.

برج الحوت

الحوت حساسون للغاية وبديهيون. لديهم علاقة عاطفية عميقة بالأشخاص الذين يهتمون لأمرهم ، وعندما يتعرضون للرفض ، يمكن أن يكون ذلك مدمرًا. قد يشعرون أنهم فقدوا جزءًا من أنفسهم ويمكن أن تستهلكهم عواطفهم.

برج الأسد

مواليد برج الأسد واثقون من أنفسهم ولديهم ثقة بالنفس ، لكن يمكن أن يكونوا أيضًا حساسين عندما يتعلق الأمر بالرفض. لديهم حاجة ماسة إلى التحقق من الصحة والانتباه ، وعندما يواجهون الرفض ، يمكن أن يحطم ذلك ثقتهم. قد يعتبرون الأمر بمثابة هجوم شخصي على قيمتهم وقدراتهم.

برج الحمل

برج الحمل أقوياء وحازمون ، لكن يمكن أيضًا أن يكونوا مندفعين وسريع الغضب. عندما يواجهون الرفض ، يمكن أن يصبحوا دفاعيين ويلجئون الى المواجهة. قد يشعرون أنهم بحاجة إلى إثبات أنفسهم وقد ينتقدون الشخص الذي رفضهم.

برج الثور

مواليد برج الثور موثوق بهم وصبورون ، لكن يمكن أيضًا أن يكونوا عنيدين ومتملكين. عندما يواجهون الرفض ، يمكن أن يركزوا على الشخص الذي رفضهم. قد يحاولون استعادتهم أو التمسك بالعلاقة حتى لو لم تكن صحية.

برج الجوزاء

مواليد الجوزاء اجتماعيون وفضوليون ، لكنهم قد يكونوا أيضًا مترددين وقلقين. عندما يواجهون الرفض ، يمكن أن يركزوا على الموقف ويعيدونه مرارًا وتكرارًا في أذهانهم. قد يكافحون للتخلي عن الأذى والمضي قدمًا.

مواليد هذه الأبراج لا يتقبلون الرفض

مواليد هذه الأبراج لا يؤثر فيهم الرفض بشكل سلبي

يمكن لمواليد برج العذراء، والقوس، والدلو، والجدي والميزان اتخاذ الرفض في خطواتهم والتفكير عمليًا والمضي قدمًا.

مواليد هذه الأبراج يحبون لعب دور كيوبيد

مواليد هذه الأبراج يكرهون الرومانسية العلنية