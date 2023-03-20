البوابة - الإخلاص هو سر السعادة الزوجية. بعض الناس يريدون الزواج والحفاظ على علاقتهم الحميمة مع شركائهم، لكن لدينا بعض الأشخاص الذين لا يرضون أبدًا عن من لديهم أو يشعرون بالملل بسهولة ثم يبحثون عن شركاء محتملين من أجل علاقة إضافية. تعالوا نتعرف على أبراج هؤلاء الشركاء المخادعين.

تحذير: ابحث عن كل علامات عدم الإخلاص وتحدث مع شريكك حول شكوكك قبل أن تتفاقم المشكلة.

مواليد هذه الأبراج لا يعرفون الإخلاص

الإخلاص أم الخيانة

برج العذراء

لا يبدو أنهم من النوع الذي لا يعرف الإخلاص، فمواليد برج العذراء يتمتعون بمستوى عالٍ جدًا من احترام الذات ، لذلك قد يدفعهم ذلك إلى الخروج من العلاقة إذا تعرضوا للخيانة. لكن هذا البرج منافق عندما يتعلق الأمر به، فهو سيرضى على نفسه الخيانة ولكن ليس على شريكه. وغالبًا ما يكون هم الذي يخون ويخطط بشكل دقيقة لدرجة أنه نادرًا ما يتم القبض عليه.

برج العقرب

مواليد برج العقرب هم عشاق رائعون تشعر معهم كما لو انك عرفتهم طوال حياتك. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، قد لا تعرف أبدًا برج العقرب لأنه معروف بالسرية، والقدرة على إخفاء الحقيقة بشكل مقنع. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعله قادراً على الإفلات من الخيانة الزوجية في معظم الأوقات.

برج الدلو

يُعتقد عادةً أن مواليد الدلو مخلصين ولكن في اللحظة التي يشعرون فيها بنقص ما في حياتهم، يسعون إلى التحقق من صحة مشاعرهم وشعورهم بعدم الأمان. وهذا يجعلهم يلجئون الى الخيانة. ولكن شعورهم بالذنب وعدم الإخلاص غالباً ما يجعلهم يخجلون من أنفسهم مما يدفعهم إلى التستر على علاقتهم.

برج الأسد

يهرب برج الأسد من ضغوط الخيانة حتى عندما يواجه بعض المرشحين المذهلين للزواج ، لكن هذا يظل صحيحًا فقط حتى يتزوج. بعد الزواج ، يبدأ برج الأسد ، الذي يحتاج إلى اهتمام مستمر ، بالشعور بالإهمال لأن الأشخاص العاديين لا يستطيعون منحه اهتمامًا بنسبة 100٪ مع العديد من جوانب الحياة الأخرى للتعامل معها. ومن ثم ، عندما يكون لديهم شهر أو سنة سيئة في الزواج ، فإن بعض مواليد برج الأسد يتخلون عن صفة الإخلاص ويفكرون في العلاقات خارج نطاق الزواج.

برج الحوت

ما هو الإخلاص بالنسبة لمولود الحوتـ؟ إنهم يخون شريكهم عاطفيًا، طوال الوقت، في خيالهم لأنهم يعيشون في عوالم خيالية حيث لا يوجد سوى رجال ونساء أقوياء مثل الرجل الخارق والمرأة الخارقة، وهو أمر نادر جدًا في الواقع. حتى لو تزوجوا ، فإن لديهم توقعات رومانسية كبيرة من شركائهم والتي إذا لم تتحقق، فمن المحتمل أن يبحثوا عنها في مكان آخر. لا تتفاجأ إذا وجدتهم يتحدثون مع أشخاص مختلفين عبر وسائل التواصل الاجتماعية، فهم مهووسون بالحب والغرام والمشاعر الرومانسية حتى لو كانت محادثات خيالية.

مواليد هذه الأبراج لا يعرفون الإخلاص

الإخلاص عنوان مواليد هذه الأبراج

يُعرف برج الحمل والثور والسرطان والجوزاء والميزان والقوس عمومًا بولائهم ونادرًا ما يخونون ما لم تكن لديهم ظروف مبررة بشكل استثنائي.

احذر مواليد هذه الأبراج لأنهم أكثر ميلاً للخيانة

مواليد هذه الأبراج يسلمون زمام أمورهم للآخرين