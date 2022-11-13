مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات للأسف ليس كل شخص حكيم وناضج في الحب. فالبعض لا يعرف حتى الآداب الأساسية التي يجب اتباعها في العلاقات. فهم ليسوا فقط جاهلين ولكن ليس لديهم أدنى فكرة عما يجب عليهم فعله عندما يكونون في علاقة. هؤلاء الناس يميلون إلى تدمير هذه العلاقات دون أن يدركوا أخطائهم. لذلك يقوم علم التنجيم بتسهيل الامر عن طريق فهم تعقيدات شخصيات الأشخاص من خلال تحليل أبراجهم.

تعالوا نتعرف على أبرز مواليد الأبراج الذي يجهلون الحب والعلاقات:

مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات

برج العذراء

في محاولة للحصول على المثالية، يخسر أغلب مواليد برج العذراء حياتهم العاطفية. ويفشلون في فهم ما إذا كان شريكهم يحتاج إليهم في الوقت الحالي أم لا. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات فهم يخسرون لأنهم ينتقدون أدق التفاصيل.

مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات

برج الجوزاء

على الرغم من أنه أمر غير شائع بالنسبة لهم ولكن مواليد برج الجوزاء يجهلون تمامًا ما يريدونه من شريكهم. ويحاولون القيام بكل شيء دفعة واحدة وهذا هو الخطأ الكبير الذي يرتكبونه. لديهم صعوبة في فهم ما يريده الشريك منهم بالضبط.

مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات

برج الميزان

توازنه العقلي والفكري لا ينفع معه في هذه الحالة، فهو شخصية واسعة الاطلاع، ولكن عندما يتعلق الامر بالحب فهو شخص جاهل. يتوقع بأنه يعرف كل شيء، ولكنه في الحقيقة لا يعرف أي شيء.

مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات

برج القوس

يصعب التخلص من شعور قوي بالحرية. كما أن حبهم للسفر والمغامرة يؤذي شريكهم دون أن يدركوا ذلك. فهم جاهلون تمامًا بمشاعر شريكهم ، و في بعض الأحيان يذهبون في رحلات دون إبلاغ شريكهم.

مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات

برج الدلو

أغلب مواليد برج الدلو متورطون جدًا في حياتهم الخاصة لدرجة أنهم لا يجدون الوقت لمعرفة ما يمر به الطرف الآخر. من الصعب جدًا عليهم أن يكونوا في علاقات لأنهم جميعًا يتعلقون بعالمهم الإبداعي وخيالهم. ويحبون البقاء بمفردهم.

مواليد هذه الأبراج يجهلون الحب والعلاقات

مواليد هذه الأبراج أكثر نضجاً عندما يتعلق الأمر بالحب

برج الحمل ، برج الثور ، برج السرطان ، برج الأسد ، برج العقرب ، برج الجدي و برج الحوت. فهم يعتبرون مشاعر شريكهم هامة في أي موقف.

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