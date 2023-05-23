البوابة - يحب بعض الناس التظاهر كثيرًا عندما يتعلق الأمر بإثارة إعجاب الأشخاص من حولهم. لديهم شعور بالتفوق ولا يحبون التدخل مع الآخرين دون داع. إنهم يحاولون إظهار أنفسهم على أنهم طاهرون وأنقياء بينما هم في الواقع مختلفون تمامًا.

هم في الواقع ضحلون جدا. يُسهل علم الفلك على الناس فهم التفاصيل المعقدة لشخصياتهم من خلال تحديدها بعلامات الأبراج الاثني عشر. تعالوا نتعرف على قائمة مواليد الأبراج المحتمل أن يكونوا متظاهرين بالنقاء .

مواليد هذه الأبراج يحبون التظاهر بالنقاء



برج الأسد

الأسد فخور ويميل إلى السعي للحصول على التقدير والإعجاب. قد يبذل قصارى جهده لعرض فضائله ووضع نفسه في مرتبة أعلى من الناحية الأخلاقية. لديه حاجة مستمرة للتأكيد وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى أن يكونوا متظاهراً بعكس ما يملك أو يفعل.

برج العذراء

يُعرف برج العذراء باهتمامه بالتفاصيل ورغبته في الكمال. يمكن لطبيعته النقدية أن تجعله أحيانًا يبدون متغطرساً عندما يركز كثيرًا على الإشارة إلى عيوب الناس ، على الرغم من أن نواياه قد لا تكون سيئة. في حين أنه يسعى بصدق ليكون شخصًا صالحاً ، فإن طبيعته النقدية يمكن أن تجعله أحيانًا يبدو متغطرساً.

برج الميزان

يقدر الانسجام والإنصاف. ومع ذلك ، فهو يدرك جيدًا صورته في بعض الأحيان. إنه يريد أن يظهر كفرد صالح طاهر وقديس وفاضل. هذا يمكن أن يجعله يظهر على أنه مستقيم وعادل من الناحية الأخلاقية.

برج الجدي

غالبًا ما يكون طموح ومهتماً بسمعته. يمكن أن يكون متظاهراً بشأن صورته كشخص طيب ، خاصة إذا كانت تتماشى مع أهدافه وتساعده على التقدم في حياته الشخصية أو المهنية. إنه مستعد لفعل أي شيء لمجرد الظهور بمظهر مهيب ونقي.

برج الحوت

إنه متعاطف، لكن يمكن أيضًا أن يكونوا عرضة للمثالية. قد يؤدي هذا إلى رغبة الحوت في أن يكونوا متفوق أخلاقياً أو فاضلاً أكثر من غيرهم. قد يفترض الناس أن هذا السلوك مفرط في التكلف.



مواليد هذه الأبراج يحبون التظاهر بالنقاء

هذه الأبراج لا تحب التظاهر

أبراج الحمل ، الثور ، الجوزاء ، السرطان ، العقرب ، القوس ، الدلو لها طبيعة متأصلة للغاية. إنهم يكرهون التظاهر بأنهم شخص آخر ، بل إنهم يكرهون التواجد حول أشخاص يفعلون ذلك. هذا يتعارض مع أخلاقهم.

مواليد هذه الأبراج يحبون القيل والقال و النميمة



