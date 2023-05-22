البوابة – لا شك أن النميمة صفة سيئة، مع ذلك نحن محاطون بأنواع مختلفة من الشخصيات التي تبدو غير مكترثة للنميمة، ولكن في الوقت المناسب تنطلق بالثرثرة و النميمة ، علم الفلك سيكشف لك مواليد الأبراج المشهورين بالنميمة ولعبة الهمس.

مواليد هذه الأبراج يحبون القيل والقال و النميمة



1. برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

يشتهر مواليد برج الجوزاء بحبهم للتواصل والاحاديث الاجتماعية. هم بطبيعة الحال فضوليون للغاية بشأن كل شيء ولديهم رغبة في جمع المعلومات. قد يقودهم هذا المزيج أحيانًا إلى الانخراط في القيل والقال ، حيث يستمتعون بمشاركة القصص والتفاصيل مع الآخرين.

2. برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

مواليد برج الأسد هم أفراد واثقون وجذابون ويتمتعون بكونهم مركز الاهتمام. لديهم رغبة قوية في الاعتراف والإعجاب. في حين أنهم قد لا ينخرطون في النم بشكل مباشر ، إلا أنهم يميلون إلى أن يكونوا محاطين بدائرة من الأصدقاء الذين قد يتكلمون نيابة عنهم.

3. برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

مواليد برج الميزان هم أفراد دبلوماسيون وساحرون يقدرون الانسجام في علاقاتهم. لديهم ميل طبيعي لإرضاء الآخرين وتجنب الصراع. ومع ذلك ، فإن هذه الرغبة في السلام قد تقودهم أحيانًا إلى الثرثرة لبناء تحالفات أو الحصول على معلومات عن الآخرين.

4. برج العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

العقرب هي أرواح شديدة وعاطفية بطبيعتها. غالبًا ما ينجذبون إلى الألغاز والأسرار ، ويمكن أن يمتد هذا الفضول إلى الحياة الشخصية للآخرين. قد ينخرط برج العقرب في النميمة لإشباع حاجته إلى المعرفة واكتساب الشعور بالقوة أو السيطرة.

5. برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

مواليد الحوت متعاطفون وحساسون ومنسجمون بشدة مع مشاعر الآخرين. في حين أنهم قد لا يشاركون بنشاط في القيل والقال ، فإن طبيعتهم الرحيمة يمكن أن تدفعهم أحيانًا إلى تقبل الثرثرة التي يشاركها الآخرون. قد يجدون صعوبة في مقاومة الانخراط في محادثات حول حياة الآخرين.

مواليد هذه الأبراج يحبون القيل والقال و النميمة



هذه الأبراج لا تثرثر كثيراً



قد يثرثر الحمل والثور والسرطان والعذراء والقوس والدلو أحيانًا لكنهم لا يستخدمون النميمة كتسلية. ومع ذلك ، بعض الاخبار قد تحتاج إلى نميمة.

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