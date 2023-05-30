البوابة - بعض الناس يحبون التلاعب والطعن في الظهر ولن يترددوا في إلقاء شريكهم تحت الحافلة ، لمصلحتهم الخاصة. يحاولون تحميل شركائهم المسؤولية عن أفعالهم. يمكن أن يكونوا متوحشين وقاسيين حقًا إذا شعروا أنهم لا يحصلون على ما يريدون. يُسهل علم الفلك على الناس فهم تعقيدات شخصياتهم من خلال تحليلها بعلامات الأبراج الاثني عشر. إليك خمسة أبراج من المحتمل أن تكون شريرة وتحب التلاعب في العلاقات.

مواليد هذه الأبراج يحبون التلاعب في العلاقات



برج الجوزاء

برج الجوزاء معروفة بطبيعتها المزدوجة ، والتي يمكن أن تجعلها فعالة في التكيف مع المواقف المختلفة. في حين أن هذا التنوع يمكن أن يكون إيجابيًا ، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا كميل للتلاعب بالآخرين وخداعهم. مهارات الاتصال لدى الجوزاء ، عند استخدامها بشكل سلبي ، يمكن أن تحرف المواقف لصالحها.

برج الأسد

يشتهر مواليد برج الأسد بجاذبيتها ورغبتهم في الاهتمام. عندما لا يتم تلبية حاجتهم إلى الإعجاب ، فقد يلجئون إلى التلاعب لاستعادة السيطرة أو تأكيد هيمنتهم. يمكن لشخصياتهم القوية في بعض الأحيان أن تلقي بظلالها على احتياجات شريكهم ، مما يؤدي إلى سلوكيات متلاعبة للحفاظ على الوضع المطلوب.

برج الميزان

إنهم يقدرون الانسجام والتوازن في علاقاتهم ، ولكن عندما لا يتم تلبية احتياجاتهم ، فقد يلجئون إلى التلاعب كشكل من أشكال الانتقام. يريدون أن تكون المخاطر متساوية. يمكن أن تكون مقنعة للغاية وماهرة في إقناع الآخرين برؤية وجهة نظرهم ، والتي يمكن استخدامها بطريقة متلاعبة.

برج العقرب

هم معروفون بمشاعرهم الشديدة وشغفهم. عندما يتم توجيه هذه السمات بشكل إيجابي ، يمكن أن يكون برج العقرب شركاء مخلصين وملتزمين بشدة. ومع ذلك ، إذا ظهر جانبهم المظلم ، فيمكنهم أن يصبحوا متملكين وغيورين ومنتقمين ، مما يؤدي إلى سلوك متلاعب في العلاقات.

برج الجدي

غالبًا ما يكون الدافع وراءهم طموحهم ورغبتهم في النجاح. في العلاقات، يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوك التلاعب ، حيث قد يعطون الأولوية لأهدافهم على مشاعر واحتياجات شركائهم. يمكن أيضًا أن يكون الجدي محميًا عاطفياً وبعيدًا ، مما قد يؤدي إلى اختلال توازن القوى داخل العلاقات. قد يقودهم هذا إلى التفكير في أشياء شريرة واتخاذ مسارات العمل الخاطئة.



علامات الأبراج هذه جديرة بالثقة للغاية

الحمل ، الثور ، السرطان ، العذراء ، القوس ، الدلو والحوت جديرة بالثقة وداعمة للغاية. لن يجعلوا شريكهم يشعر بالوحدة أو الحزن أبدًا. إنهم يقدرون العلاقات بشدة ويعتقدون أنه من الفظيع أن يجعلوا شريكهم يشعر بالفزع والتقليل من القيمة.

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