البوابة – في الحياة هناك أشخاص يعشقون الرومانسية بطبيعتهم وهناك أشخاص باردون أو سيئون في التعبير عن مشاعرهم. بعضهم يكتب لك الشعر ويرسل لك الورود وبعضهم لا تعني له هذه الأمور أي شيء. علم قراءة شخصيات الأبراج سيساعدك على اكتشاف الشخصيات التي تعشق الرومانسية، فهل أنت منهم؟

مواليد هذه الأبراج يعشقون الرومانسية جداً



برج الحوت

يُعرف مولود برج الحوت بكونه حساسًا وبديهيًا وعاطفيًا. مواليد الحوت يعيشون في عالم أحلامهم ولديهم تقدير عميق للجمال ، مما يجعلهم شركاء يحبون الرومانسية بشكل لا يصدق. يحكمهم كوكب نبتون ، كوكب الوهم والخيال ، يمكن أن يتمتع الحوت بخيال حي وميل إلى جعل شركائهم مثاليين. ومع ذلك ، قد يجعلهم هذا أيضًا عرضة لخيبة الأمل إذا لم تتحقق توقعاتهم.

برج السرطان

يُعد مواليد برج السرطان من الابراج العاطفية جداً وأحيانًا الصريحة. إنهم معروفون بكونهم شركاء داعمين وعاطفين يمنحون الأولوية لأحبائهم قبل كل شيء. يطور السرطان الذي يحكمه القمر علاقة قوية مع ذاته الداخلية ولديه تقدير عميق لكل الأشياء الرومانسية. قد يكونوا من الطراز القديم في نهجهم للرومانسية والعلاقات ، وتقييم الأدوار التقليدية للجنسين والشعور بالاستقرار والأمن.

برج الثور

هذا البرج الترابي يقدر الراحة والرفاهية والشهوانية. يُعرف مواليد برج الثور بولائهم الراسخ وتفانيهم في بناء علاقات قوية وطويلة الأمد. يحكمهم كوكب الزهرة ، كوكب الحب والجمال ، مما يجعلهم رومانسيين للغاية ويقدرون كل الأشياء من الناحية الجمالية. عادة ما ينجذبون إلى إيماءات الرومانسية الكبيرة ، مثل الهدايا الفخمة أو الإجازات الرومانسية.

برج الميزان

الميزان دبلوماسيون بالفطرة يعطون الأولوية للعدالة والتعاون في جميع علاقاتهم. برج الميزان ، الذي يحكمه فينوس ، مواليده رومانسيون وفنيون للغاية يقدرون الجمال والجماليات. قد ينجذبون إلى شركاء يشاركونهم حبهم للثقافة والفنون ، وقد يستمتعون بخلق تجارب رومانسية جميلة وذات مغزى.

برج العقرب

برج العقرب المائي معروف بكونها شديد العاطفة والرومانسية. يحكمهم بلوتو ، كوكب التحول والولادة ، مما يمنحهم عمقًا قويًا من العاطفة. عادة ما ينجذبون إلى الشركاء الذين يتحدونهم فكريًا وعاطفيًا ، ويقدرون الارتباط الجنسي القوي كعنصر مهم في الرومانسية.

مواليد هذه الأبراج يعشقون الرومانسية جداً



مواليد هذه الأبراج يجدون صعوبة في التعبير عن حبهم

الحمل ، الجوزاء ، الأسد ، العذراء ، القوس ، الجدي ، الدلو هم أناس متوازنون. قد يكون البعض سيئًا في التعبير عن مشاعرهم وربما يساء فهمه. ولكنهم يقدرون الشريك الرومانسي.



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