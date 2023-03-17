البوابة - يعلم الجميع أن النوم جزء مهم من الحياة ، لكن هذا لا يمنع بعض الناس من البقاء مستيقظين حتى الساعة 3 صباحًا كل ليلة لمشاهدة الموسم الأخير من برنامجهم المفضل. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، قد لا تكون هذه مجرد عادة سيئة يمكن تحسينها من خلال جدول نوم أفضل ، بل إنها جزء من شخصيتهم.

مواليد هذه الأبراج يفضلون السهر على النوم

النوم أم المغامرة

"النوم للضعفاء" هو شعار مواليد الأبراج هذه. على غرار الأبراج التي ترفض دعوة لحضور أروع الحفلات إذا كان ذلك يعني أنهم لن يحصلون على ثماني ساعات من النوم، هناك أبراج معروفة بأنها تواجه صعوبة في النوم أيضًا. إذا كنت ترغب في البقاء مستيقظًا حتى الفجر ، فقد ترغب في التحقق مما إذا كنت من مواليد هذه الأبراج، لأن معاناتك مع النوم قد تكون طبيعتك الخاصة.

برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

يميل الحوت إلى امتصاص مشاعر واهتزازات الأشخاص من حوله ، وقد يكون من الصعب التهدئة بعد يوم طويل من القيام بذلك. يقول خبراء الأبراج: "هؤلاء أشخاص معقدون وحساسون يحتاجون إلى عزل أنفسهم عن العالم في المساء. من أجل تنظيف نظامهم من التلوث النشط ، فإنهم يظلون مستيقظين حتى الساعات الأولى من الصباح للقيام بأمور يحبونها".

برج العقرب (23 أكتوبر - 22 نوفمبر)

يقول الخبراء بأن برج العقرب يحكم الليل، ويعرف أيضًا باسم نهاية الصيف ، لذلك ليس من المستغرب رؤية علامة الماء في هذه القائمة، يشعر برج العقرب بأنه "على قيد الحياة عندما يكون كل شيء هادئًا ومظلمًا ، ويقضون وقتهم "في البحث، وربما حتى المطاردة حتى الساعات الأولى من الصباح. إذا كنت تعرف برج العقرب ، فمن المحتمل أن تكون معتادًا جدًا على هذه التصرفات الغريبة في وقت متأخر من الليل.

يمنح المساء برج العقرب وقتًا للاسترخاء ومعالجة جميع المعلومات التي جمعوها على مدار اليوم. الليل هو الوقت الوحيد الذي يمكن فيه نزع درعهم الواقي حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم والاستمتاع برفقتهم الخاصة.

القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

يغلق القوس هذه القائمة باعتباره علامة النار التي تكافح من أجل النوم أكثر من غيرها. مواليد القوس هم مستكشفون بالفطرة ويبحثون دائمًا عن المغامرة التالية ، ولهذا السبب ، ليس من الغريب أن يمنح القوس الأولوية للمغامرة على النوم. يقول الخبراء: "قد يرغبون في مشاهدة النجوم في البرية أو الذهاب في رحلة طويلة إلى الشاطئ إذا كانوا يرغبون في ذلك". على الرغم من أنهم يبحثون عن أرواح حرة مثيرة للإثارة ، إلا أنه من المعروف أيضًا أن مواليد القوس يقدرون الدردشة العميقة حول الحياة - وسيتحدثون في الساعات الأولى من الصباح إذا سمحت لهم بذلك.

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