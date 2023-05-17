البوابة - هناك أشخاص لديهم صفات الهيمنة داخلهم ، والتي تؤثر على جوانب حياتهم مثل العمل والعلاقات. هؤلاء الأشخاص المهيمنون تمامًا في علاقاتهم يعرفون تمامًا ما يريدون. إنهم ليسوا مترددين وهم متأكدون تمامًا من احتياجاتهم في العلاقة. علم الفلك يساعدنا على فهم الجوانب المعقدة لعلاقاتنا. تعالوا نتعرف على قائمة علامات الأبراج الأكثر هيمنة في العلاقة.

مواليد هذه الأبراج يميلون إلى الهيمنة في العلاقة

برج الحمل

معروفون بطبيعتهم الواثقة والحازمة. إنهم قادة بالفطرة ولا يخشون تولي زمام الأمور. في العلاقة ، يمكن أن يكون برج الحمل هو المسيطر في صنع القرار وبدء الأنشطة. إنهم يقدرون الاستقلال وقد يسعون جاهدين من أجل الشعور بالسيطرة. بالنسبة لهم الهدف هو الهيمنة على العلاقة.

برج الأسد

هم واثقون من أنفسهم وجذابون. يستمتعون بكونهم في دائرة الضوء ويمكن أن يجلبوا طاقة مهيمنة إلى العلاقة. الأسد قادة بالفطرة ويتمتعون بالسيطرة على المواقف. ومع ذلك ، من المهم بالنسبة لهم أن يوازنوا بين هيمنتهم والتواضع ومراعاة احتياجات ورغبات شريكهم.

برج العقرب

لديهم شخصيات قوية وعاطفية ولديهم رغبة عميقة في الحميمية العاطفية والجنسية. في العلاقة ، يمكن أن يظهر برج العقرب سمات مهيمنة من خلال كونه شديد الإدراك والتملك. إنهم يتوقون إلى اتصال قوي وقد يظهرون الحاجة إلى السيطرة والولاء.

برج القوس

إنهم يقدرون استقلاليتهم ويستمتعون باستكشاف تجارب جديدة. في العلاقة ، يُظهر القوس الهيمنة من خلال أخذ زمام المبادرة في متابعة مغامرات جديدة وتشجيع النمو الشخصي. يريدون دائما أن يأخذوا زمام المبادرة.

برج الجدي

لديهم شعور قوي بالمسؤولية وغالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم قادة بالفطرة. في العلاقة ، يمكن للجدي إظهار الهيمنة من خلال طبيعته العملية والموجهة نحو الهدف. قد يتولون مسؤولية تخطيط وتنظيم جوانب العلاقة التي يمكن أن تصبح متعجرفة بعض الشيء في بعض الأحيان.

مواليد هذه الأبراج يميلون إلى الهيمنة في العلاقة

مواليد هذه الأبراج أكثر توازناً نسبيًا

مواليد الثور ، الجوزاء ، السرطان ، العذراء ، الميزان ، الدلو والحوت لا يميلون الى الهيمنة حقًا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات. إنهم يحبون إيجاد توازن معين في علاقاتهم وهم حريصون على عدم الإفراط في فرض العلاقة على الشريك.



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