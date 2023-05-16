البوابة - قد يكون من الصعب أن تكون في علاقة من جانب واحد. قد تكون مشاهدة الشخص الذي تحبه في حالة حب مع شخص آخر أمرًا مدمرًا. يمكن أن يكون الخروج من علاقة أحادية الجانب مؤلمًا للغاية ومفجعًا. عادة ما يكون لدى هؤلاء الأشخاص احترام منخفض للذات ويواجهون صعوبة في التأقلم مع المضي قدمًا. علم الفلك يساعدك على فهم تعقيدات شخصياتهم تعالوا نتعرف على هذه الأبراج.

مواليد هذه الأبراج يعيشون في علاقة حب من جانب واحد

حب تسلط وتضحية





برج الحمل

هم عاطفيون وحازمون. قد تؤدي رغبتهم القوية في القيادة وتولي المسؤولية إلى إنشاء علاقة أحادية الجانب عن غير قصد إذا فشلوا في مراعاة احتياجات ورغبات شريكهم. شخصيتهم يمكن أن تطغى على وجود شريكهم في العلاقة.

برج السرطان

متعاطفون ومحبون بشدة. في حين أن هذه السمات إيجابية ، إلا أنها يمكن أن تجعلهم أيضًا عرضة لوضع رفاهية شريكهم في مقدمة أولوياتهم. قد يؤدي هذا الاتجاه للتضحية بالنفس إلى ديناميكية أحادية الجانب إذا استغل شريكهم كرمهم.

برج العذراء

يركز برج العذراء على التفاصيل ويركز بشكل كبير على خدمة الآخرين. يمكن لطبيعتهم المثالية في بعض الأحيان أن تجعلهم يفرطون في التعويض في العلاقات ، مما يضع احتياجات شريكهم على قاعدة التمثال بينما يتجاهلون احتياجاتهم الخاصة. يمكن أن يؤدي هذا الإيثار إلى عدم التوازن.

برج الميزان

حتى لو كانوا يقدرون الانسجام ويسعون لإرضاء الآخرين ، فإن هذه الرغبة في التوازن يمكن أن تقودهم إلى تجاهل احتياجاتهم الخاصة. إنهم يساومون كثيرًا مما قد يؤدي إلى علاقة غير متوازنة حيث تكون لرغبات شريكهم الأسبقية.

برج الحوت

قد يؤدي تعاطفهم ونكران الذات وميلهم إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات شريكهم على احتياجاتهم في بعض الأحيان إلى علاقات غير متوازنة. قد يتسامحون مع الديناميكيات أحادية الجانب من أجل تجنب الصراع أو الحفاظ على السلام.

هذه الأبراج لن تستمر أبدًا في علاقة من جانب واحد

مواليد الثور ، الجوزاء ، الأسد ، العقرب ، القوس ، الجدي ، الدلو لن يكونوا أبدًا في علاقة من جانب واحد. إنهم يدركون قيمتها وسوف يركزون على المضي قدمًا حتى يكونوا سعداء بأنفسهم. سوف يفكرون حتى في البحث عن شريك جديد يمكن أن يجعلهم يشعرون بالحب والتقدير.



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