البوابة - لا يستطيع بعض الناس الابتعاد عن السلبية أو الكذابين . رغبتهم في أن يكونوا حول هؤلاء تجعلهم يشعرون وكأنهم أناس رائعون حقًا يطمح الناس إلى أن يكونوا معهم. إنهم يسعون إلى الصداقة مع الكذابين والمتلاعبين لأنهم انتهوا من كونهم أشخاصًا صالحين ومتواجدين دائمًا لمساعدة الناس. ومن ثم ، فهذه هي علامات الأبراج التي تميل إلى مصادقة الكذابين والمتلاعبين.

مواليد هذه الأبراج يميلون إلى مصادقة الكذابين والمتلاعبين



الجوزاء

لديهم شخصية ذات وجهين ؛ أحيانًا يكذبون هنا وهناك للخروج من موقف صعب. ولذا ، فهم يحبون التواجد حول أشخاص لهم نفس شخصيتهم. لذلك لا يتحمل الجوزاء الناس الذين يقولون الحقيق دائماً.

الأسد

إنهم ساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بتكوين صداقات. إنهم يصدقون أي شخص من أول نظرة ولا يبدو أنهم يعرفون من يقول الحقيقة أم لا. لا يمكن لطبيعتهم اللطيفة تحديد الكذابين والمتلاعبين ، لكن الأسد ينجذب إلى الكاذبين لأنهم يقدمون شخصية مزيفة للغاية ولامعة.

الميزان

إنهم يكافحون من أجل التوصل إلى قرار لأنهم يفكرون في الناس كثيرًا. إنهم يراعون الناس لدرجة أنهم يفشلون في التمييز بين الصواب والخطأ. قد ينتهي الأمر برؤية الميزان للخير في الكذابين والمتلاعبين ويصادقهم.

العقرب

يرتابون جدًا من الأشخاص الذين يقولون الحقيقة. ويعتقدون أن الأشخاص الصادقين هم مواجهات كبيرة. بسبب مفهومهم ، يحاولون أن يكونوا فقط مع الكذابين والمتلاعبين لأنهم يشعرون بالراحة مع هذا الدور العلوي.

الدلو

إنهم يثقون جدًا بالآخرين. لا يمكنهم تحديد من هو الكذاب ومن هو الشخص الصادق في البداية. بسبب شخصيتهم الجهلة ، ينتهي بهم الأمر بأن يكونوا أصدقاء مع كذابين وأشخاص غير أمناء يخونونهم مرة أخرى ويهربون في النهاية.



هذه الأبراج حريصة جدًا بشأن اختيار أصدقاءهم

الحمل ، الثور ، السرطان ، العذراء ، القوس ، الجدي والحوت حذرون جدًا من الأصدقاء. لن يكونوا أصدقاء مع أي شخص فقط. سيحاولون التعرف على الشخص قبل تصنيفهم كصديق لهم.

اقرأ أيضاً:

مواليد هذه الأبراج يميلون إلى تدمير علاقاتهم العاطفية

أي الأبراج هي الأكثر حظاً وأيها الأقل حظاً