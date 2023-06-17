البوابة – انتقاد جسد الشريك أمر سلبي للغاية وتصرف سام ومهين ، ويمكن أن يدمر احترام الشخص لنفسه وثقته بنفسه تمامًا. يعاني الشخص الذي يشعر بالخزي من جسده من ضربة لاحترامه لذاته ويفقد القدرة على الإيمان بأنفسهم. لذلك، من المهم اختيار الشريك الذي يحب جسمك ويحترمه. يتيح علم الفلك للناس فهم تعقيدات شخصياتهم من خلال تحليلها بعلامات الأبراج الاثني عشر. ومن ثم، فهذه هي علامات البروج التي من المحتمل أن تنتقد جسد شريكها.

مواليد هذه الأبراج ينتقدون مظهر جسد شريكها



برج الحمل

يمكن أن يكون برج الحمل ذو رأي متشدد ومباشرًا في اتصالاتهم. قد يفتقرون أحيانًا إلى الحساسية أو اللباقة ، مما يؤدي إلى حالات محتملة من العار غير المقصود للجسم. يمكن أن تظهر طبيعتهم الحازمة أحيانًا على أنها غير حساسة أو انتقادية.

برج العذراء

يُعرف برج العذراء باهتمامهم بالتفاصيل وحب المثالية. في حين أن هذا يمكن أن يكون مفيدًا في بعض المواقف ، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى التركيز بشكل مفرط على المظاهر الجسدية. قد يشيرالعذراء عن غير قصد إلى العيوب أو يدلي بتعليقات انتقادية دون مراعاة مشاعر شريكه.

برج الميزان

يسعى الميزان جاهداً لتحقيق الانسجام والتوازن في علاقاته. ومع ذلك ، فإن رغبته في الكمال الجمالي يمكن أن تدفعه أحيانًا إلى الإدلاء بتعليقات حول مظهر شريكه في محاولة للتوافق مع مُثُله الخاصة بالجمال. يمكن أن يؤدي هذا عن غير قصد إلى سلوكيات فضح الجسم.

برج العقرب

يميل برج العقرب إلى امتلاك آراء قوية ويمكن أن يكون مباشرًا جدًا في التعبير عنها. في العلاقات الحميمة ، قد يكون لديهم ميل إلى الصراحة والنقد ، بما في ذلك الإدلاء بتعليقات حول السمات الجسدية لشريكهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى حالات من العار الجسدي إذا لم يكونوا مدركين لحساسيات شريكهم.

برج الجدي

انهم معروفون بعمليتهم وتركيزهم على الإنجازات. في حين أن هذا يمكن أن يكون إيجابيًا في العديد من جوانب الحياة ، إلا أنه قد يجعلهم أيضًا عرضة للحكم على المظاهر بناءً على المعايير المجتمعية. قد يبدون عن غير قصد تعليقات يمكن اعتبارها عارًا على الجسد ، خاصة إذا كانوا يولون أهمية كبيرة للمظاهر الخارجية.

مواليد هذه الأبراج ينتقدون مظهر جسد شريكها

مواليد هذه الأبراج لن يسكتوا اذا تعرضوا لانتقادات حول جسدهم

لا يمكن للثور ، الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، القوس ، الدلو والحوت تحمل عبارات الانتقاد اللاذعة لجسدهم على الإطلاق. إذا كانوا هم الضحية أو حتى إذا اكتشفوا أن شخصًا آخر يتعرض للسخرية، فسوف ينتقمون ويتحدثون ضد هؤلاء المتنمرين.

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