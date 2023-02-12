موديلات فساتين خطوبة مستوحاة من الفنانة الامارتية أحلام بمناسبة عيد ميلادها 

يصادف يوم غد عيد ميلاد الفنانة الامارتية أحلام الـ55، زوجة بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، وأطلق الجمهور عليها لقب "الملكة"، وهي أحد الفنانات الأعلى أجراً في إحياء المهرجانات والحفلات في الوطن العربي.

تتميز الفنانة الامارتية أحلام باختياراتها للإطلالات الأنيقة والفخمة والتي تعبر عن هويتها بشكل مبهر وملفت للأنظار، ولفتت بأناقتها وشياكتها وحضورها المتألق من خلال الحفلات والبرامج والمهرجانات وإطلالاتها اليومية، تجمع الفنانة الإماراتية بإطلالاتها بين التصاميم الفخمة وبين الذوق الكلاسيكية، وغالباً ما تختار إطلالات محتشمة.

بمناسبة عيد ميلادها الـ55 جمعنا لك عدد من موديلات فساتين خطوبة من الفنانة الامارتية أحلام بمناسبة عيد ميلادها الـ55 التي تتسم بالذوق والجاذبية، أي إطلالة أعجبتك أكثر؟

ولدت الفنانة الامارتية أحلام في البحرين من أب إماراتي وأم بحرينية في 13 فبراير من عام 1970، ووالدها هو فنان شعبي اسمه "علي الشامسي"، وفي عام 2003 تزوجت بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، وأنجبت منه ثلاثة أبناء وهم فاهد وَفاطمة ولولوة.

ما هو اسم احلام الحقيقي؟

اسم احلام الحقيقي ميثاء ولقبها الفنان محمد عبدو "فنانة الخليج"، وهي من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط، والأعلى أجراً على المستوى العربي.

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