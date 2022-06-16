بدأ فصل الصيف وبدأت معه تجهيزات الذهاب للبحر والسفر ولا ننسى الأناقة خصوصاً أناقة البحر والتي تشكل المايوه والكاش مايوه على شكل قفطان، فستان، تنورة، سروال، بلايز طويلة، والفساتين الصيفية الناعمة.

ومع ارتفاع حرارة أشعة الشمس أنتِ بحاجة لقطعة خفيفة من الملابس البحرية تحميك من الإحتراق وتمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء أيضاً، وهذا ما يوفره لك الكاش مايوه الذي يعتبر الخيار الأمثل للكثير من الفتيات على الشاطئ.

إن الذهاب إلى البحر لقضاء وقت طويل على الشواطئ من أهم مُتع فصل الصيف، ولكن سيدتي لا تكتمل إطلالتك الشاطئية دون الكاش مايوه الخفيف والتي ترتدى فوق المايوه بألوان تتماشى معه.

موديلات كاش مايوه من فيكتوريا سيكريت لإطلالة ملفتة على شاطئ البحر

نصائح لارتداء كاش مايوه في صيف 2022

إذا كنتِ من الفتيات التي تهتم بالموضع لا مانع من اختيار قبعات ملفتة، شباشب، شنط بحر مميّزة وكاش مايوه مواكب لصيف 2022.

اختيار كاش مايوه مناسب للون المايوه وتصميمه مناسب لجسمك.

اختيار المايوه والكاش مايوه مناسب للون بشرتك.

إذا كنتِ سمينة اختاري كاش مايوه طويل أو على شكل قفطان لتأخذي راحتكِ عند الحركة.

عند ذهابك للبحر لا مانع من وضع اكسسوارات مناسبة للبحر مثلاً ارتداء أقراط على شكل صدف مع سنسال وخلخال مناسب للبحر، حمل حقيبة من القش مع طاقية قش.

اختاري كاش مايوه مناسب يشعرك بالاسترخاء والحرية.

لأناقتك في موسم صيف 2020 على الشاطئ تألقي بالكاش مايوه