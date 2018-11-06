نظارات طبية 2018‎: رائعة ومتنوعة من ناحية أشكالها وألوانها

موديلات نظارات طبية 2018‎

في حال كنت ترتدين النظارة الطبية بسبب ضعف النظر أو لإعطاءك مظهراً أنيقاً وجذاباً بنفس الوقت، لا تذهبي سيدتي الأنيقة للتسوق دون أن تتعرفي على ما هي أحدث موضة النظارات الطبية لهذا العام لتنتقي منها ما يناسبك ويزيد من جمال طلتك.

عليك مراعاة شكل وجهك عند اقتناء النظارات الطبية، فمثلاً ان كان شكل الوجه دائرى فننصحك سيدتي أن تبتعدي عن القصات المستديرة التي ستزية من تدوير وجهك واختاري القصات البارزة الحادة أو القصات المربعة، أما في حال كان عظم الحنك لديك بارزاً وشكل وجهك أقرب للمستطيل فاختاري التصاميم الناعمة الدائرية أو المدببة قليلاً.

شاهدي أحدث صيحات النظارات الطبية 2018، رائعة ومتنوعة وقد تنوعت من ناحية أشكالها وألوانها، شاهديها بالصور واختاري منها ما يعجبك وما يناسب شكل وجهك:

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