موس الشوكلاتة.. حلوى لا يمكن مقاومتها!

يمكن معرفة تاريخ موس الشوكلاتة ، حيث حظي موس الشوكولاتة برواج كبير عام 1950، عندما ظهرت إحدى وصفاته التي تعتمد على شراب شوكولاتة معلب في النسخة الأولى من "كتاب الطهو المصور لبيتي كروكر" الذي حقق أعلى المبيعات. طوال بضعة عقود بعد صدور الكتاب، كانت مأدبات العشاء الفاخرة تنتهي غالباً بطبق من موس الشوكولاتة. فقد شكل الأخير جزءاً من تقلبات موضة الستينيات والسبعينيات.
يُعتبر موس الشوكولاتة ممتازاً ويولد لدى متذوقه متعة وشغفاً. ولمَ لا؟ فهو يبدأ مع الشوكولاتة، الكريما، البيض، والسكر، تركيبة أزلية بحد ذاتها تزداد خفة وتميزاً بخفقها لتمتلئ بالهواء. هكذا تكتسب هذه الحلوى الغنية واللذيذة خفة ونعومة.
يمكنك استخدام موس الشوكولاتة في التارت، أو يمكنك استخدامه لملء قطع كاب- كيك بالشوكولاتة الصغيرة. ولكن تبقى الطريقة التقليدية الأفضل والأنجح: في وعاء زجاجي مغطى بالكريما المخفوقة.
لكن موس الشوكولاتة لا يُقاوم. ولأسباب علمية بحتة، نقدمه لك بثلاث طرق مختلفة: تبدأ بوصفة سهلة جداً ومن ثم تزداد تعقيداً وجمالاً.
لا شك في أن الوصفة السهلة جداً تكون أيضاً سريعة جداً. وقد أعدتها آن-ماري هاست، الطاهية الخاصة لجاكلين كينيدي بعد مغادرتها البيت الأبيض.
موس شوكولاتة سريع جداً (3 أشخاص)
تستطيعين بسهولة مضاعفة الكمية كما تشائين
المقادير:
170 غراماً من الشوكولاتة الحلو بعض الشيء.
ملعقتان كبيرتان من القهوة.
3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.
صفار بيضتين.
بيضتان.
ملعقة صغيرة من الفانيلا.
ربع كوب من السكر.
كوب من الكريما الكثيفة.
الطريقة:
في قدر صغيرة على حرارة منخفضة، ذوبي الشوكولاتة مع القهوة وعصير البرتقال، وضعي هذا الخليط جانباً.
ضعي بعد ذلك صفار البيض، البيض، الفانيلا، والسكر في الخلاط الكهربائي واخفقيها مدة دقيقتين على سرعة متوسطة. أضيفي بعد ذلك الكريما الكثيفة وواصلي الخفق مدة 30 ثانية إضافية. أضيفي بعد ذلك خليط الشوكولاتة وتابعي الخفق برقة.
صبي الخليط في وعاء أو طاسات منفصلة وضعيه في البراد لبضع ساعات أو طوال الليل.
في الحصة: 758 سعرة حرارية، 56 غراماً من الدهون، 33 غراماً من الدهون المشبعة، 357 مليغراماً من الكولسترول، 12 غراماً من البروتين، 58 غراماً من النشويات، 48 غراماً من السكر، 4 غرامات من الألياف، 85 مليغراماً من الصوديوم، و87 مليغراماً من الكالسيوم.
موس شوكولاتة جوليا تشايلد (8 أشخاص)
(5 أكواب)
المقادير:
4 بيضات كل منها على حدة.
ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.
ربع كوب من شراب البرتقال.
170 غراماً من شوكولا الخبز شبه الحلو.
4 ملاعق كبيرة من القهوة القوية.
170 غراماً من الزبدة الطرية غير المملحة.
رشة ملح.
ملعقة كبيرة من السكر العادي.
الطريقة:
حمي قدراً من الماء تكون كبيرة كفاية لتسع وعاء خفق إلى تبدأ بالغليان على نار خفيفة. واملئي وعاء بالماء المجلد. كذلك يجب أن يكون كبيراً كفاية ليسع وعاء خفق.
استخدمي خلاطاً يُحمل باليد. اخفقي صفار البيض والسكر الناعم معاً إلى أن يزداد الخليط كثافة، يصبح لونه أصفر باهتاً، وعندما ترفعين القليل منه يعاود السقوط كما لو أنه شريط يذوب.
أضيفي إلى الخليط بعد ذلك شراب البرتقال، ثم ضعي وعاء الخفق في القدر التي تغلي بخفة وواصلي الخفق لثلاث أو أربع دقائق إلى أن تظهر الرغوة على سطحه ويصبح أكثر سخونة من أن تلمسيه بأصابعك.
انقلي عندئذٍ هذا الوعاء إلى الماء البارد وتابعي الخفق لثلاث إلى أربع دقائق إضافية إلى أن يبرد الخليط مجدداً ويعود إلى كثافته السابقة. سيصبح شبيهاً بالمايونيز.
في وعاء آخر، ذوبي الشوكولاتة مع القهوة فوق قدر من الماء الساخن. ارفعي الخليط بعد ذلك عن النار وذوبي فيه الزبدة تدريجياً للحصول على كريما ناعمة. أضيفي الشوكولاتة إلى صفار البيض والسكر.
في وعاء متوسط الحجم، اخفقي بياض البيض والملح إلى أن يتحول إلى ما يشبه الكريما. رشي فوقه السكر العادي وعاودي الخفق إلى أن تظهر قمم ثابتة في بياض البيض. اخلطي نحو ربع بياض البيض مع خليط الشوكولاتة، ثم أضيفي إليه برفق الكمية المتبقية.
وزعي الموس على أطباق التقديم وضعيه في البراد مدة ساعتين أو طوال الليل. قدميه مع الكريما المخفوقة أو الكريما الإنكليزية.
يمكنك استخدام موس الشوكولاتة في التارت، أو يمكنك استخدامه لملء قطع كاب- كيك بالشوكولاتة الصغيرة. ولكن تبقى الطريقة التقليدية الأفضل والأنجح: في وعاء زجاجي مغطى بالكريما المخفوقة.
لكن موس الشوكولاتة لا يُقاوم. ولأسباب علمية بحتة، نقدمه لك بثلاث طرق مختلفة: تبدأ بوصفة سهلة جداً ومن ثم تزداد تعقيداً وجمالاً.
لا شك في أن الوصفة السهلة جداً تكون أيضاً سريعة جداً. وقد أعدتها آن-ماري هاست، الطاهية الخاصة لجاكلين كينيدي بعد مغادرتها البيت الأبيض.
موس شوكولاتة سريع جداً (3 أشخاص)
تستطيعين بسهولة مضاعفة الكمية كما تشائين
المقادير:
170 غراماً من الشوكولاتة الحلو بعض الشيء.
ملعقتان كبيرتان من القهوة.
3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.
صفار بيضتين.
بيضتان.
ملعقة صغيرة من الفانيلا.
ربع كوب من السكر.
كوب من الكريما الكثيفة.
الطريقة:
في قدر صغيرة على حرارة منخفضة، ذوبي الشوكولاتة مع القهوة وعصير البرتقال، وضعي هذا الخليط جانباً.
ضعي بعد ذلك صفار البيض، البيض، الفانيلا، والسكر في الخلاط الكهربائي واخفقيها مدة دقيقتين على سرعة متوسطة. أضيفي بعد ذلك الكريما الكثيفة وواصلي الخفق مدة 30 ثانية إضافية. أضيفي بعد ذلك خليط الشوكولاتة وتابعي الخفق برقة.
صبي الخليط في وعاء أو طاسات منفصلة وضعيه في البراد لبضع ساعات أو طوال الليل.
في الحصة: 758 سعرة حرارية، 56 غراماً من الدهون، 33 غراماً من الدهون المشبعة، 357 مليغراماً من الكولسترول، 12 غراماً من البروتين، 58 غراماً من النشويات، 48 غراماً من السكر، 4 غرامات من الألياف، 85 مليغراماً من الصوديوم، و87 مليغراماً من الكالسيوم.
موس شوكولاتة جوليا تشايلد (8 أشخاص)
(5 أكواب)
المقادير:
4 بيضات كل منها على حدة.
ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.
ربع كوب من شراب البرتقال.
170 غراماً من شوكولا الخبز شبه الحلو.
4 ملاعق كبيرة من القهوة القوية.
170 غراماً من الزبدة الطرية غير المملحة.
رشة ملح.
ملعقة كبيرة من السكر العادي.
الطريقة:
حمي قدراً من الماء تكون كبيرة كفاية لتسع وعاء خفق إلى تبدأ بالغليان على نار خفيفة. واملئي وعاء بالماء المجلد. كذلك يجب أن يكون كبيراً كفاية ليسع وعاء خفق.
استخدمي خلاطاً يُحمل باليد. اخفقي صفار البيض والسكر الناعم معاً إلى أن يزداد الخليط كثافة، يصبح لونه أصفر باهتاً، وعندما ترفعين القليل منه يعاود السقوط كما لو أنه شريط يذوب.
أضيفي إلى الخليط بعد ذلك شراب البرتقال، ثم ضعي وعاء الخفق في القدر التي تغلي بخفة وواصلي الخفق لثلاث أو أربع دقائق إلى أن تظهر الرغوة على سطحه ويصبح أكثر سخونة من أن تلمسيه بأصابعك.
انقلي عندئذٍ هذا الوعاء إلى الماء البارد وتابعي الخفق لثلاث إلى أربع دقائق إضافية إلى أن يبرد الخليط مجدداً ويعود إلى كثافته السابقة. سيصبح شبيهاً بالمايونيز.
في وعاء آخر، ذوبي الشوكولاتة مع القهوة فوق قدر من الماء الساخن. ارفعي الخليط بعد ذلك عن النار وذوبي فيه الزبدة تدريجياً للحصول على كريما ناعمة. أضيفي الشوكولاتة إلى صفار البيض والسكر.
في وعاء متوسط الحجم، اخفقي بياض البيض والملح إلى أن يتحول إلى ما يشبه الكريما. رشي فوقه السكر العادي وعاودي الخفق إلى أن تظهر قمم ثابتة في بياض البيض. اخلطي نحو ربع بياض البيض مع خليط الشوكولاتة، ثم أضيفي إليه برفق الكمية المتبقية.
وزعي الموس على أطباق التقديم وضعيه في البراد مدة ساعتين أو طوال الليل. قدميه مع الكريما المخفوقة أو الكريما الإنكليزية.