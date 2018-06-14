موديلات أحذية سنيكرز باللون الأبيض لصيف 2018 لن تفوتك!

اللون الأبيض موضة لا تنتهي بلا شك خصوصاً في الصيف

اللون الأبيض موضة لا تنتهي بلا شك خصوصاً في الصيف وتحديداً أحذية السنيكرز المميزة، فقد أثبت أن أحذية السنيكرز الرياضية عودتها بجدارة في صيف 2018، والأمر الذي يؤكد ذلك هو ارتداء أشهر مدونات الموضة وعاشقات الأزياء أحذية السنيكرز في كثير من الإطلالات.

فهو يتميز حذاء السنيكرز الرياضي بالراحة والأناقة مع الحفاظ على سلامة قدميك، كما أنه يمكن تنسيق السنيكرز الأبيض مع التنانير أو الفساتين أو البناطلين أو الشورت، لأن اللون الأبيض في الغالب يتماشى مع جميع الألوان وجميل في جميع حالته .

إليك بالصور مجموعة أحذية سنيكرز باللون الأبيض لإطلالاتك اليومية، هل أعجبتك؟

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