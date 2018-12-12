معطف Teddy Bear.. اختيار النجمات هذا الشتاء (صور)

موضة معطف Teddy Bear

المعطف قطعة تعتبر من اساسيات موسم الشتاء ولهذا السبب، مجموعة ماركة Max Mara معطف دمية الدب الذي يطلق عليه اسم "Teddy Bear" أو الدب "تيدي" وقد أضحى هوساً لدى النجمات مثل: Kim Kardashian ، Heidi Klum ، Hailey Baldwin ،Elsa Hosk..

صنع معطف Teddy Bear من خامة فخمة غنيّة بقماش حريري منفّذ على قاعدة من الحرير والألياف النبيلة، وهو تصميم رائع مع ياقة كبيرة أمامية وصدر مزدوج وجيوب أماميّة كما يتميّز المعطف بانسدال الأكتاف. اضاءة على صور النجمات اللواتي أطللن به.

Elsa Hosk

Hailey Baldwin

Heidi Klum

Izabel Goulart