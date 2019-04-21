6 صفات تجعل مولود برج الثور يتربع على عرش الحب

إذا حصل لك الشرف في السابق وقابلت رجلا أو فتاة من مواليد برج الثور، فلا بد وأنك تعرف كم انه محب، ومخلص ومكافح. يملك مواليد برج الثور العديد من الصفات التي تجعلهم شركاء رائعين، وعشاق من الطراز الأول، ولكن احذر، فهم لا يمنحون حبهم لأي شخص يقرع بابهم. مولود برج الثور يفضل العلاقات العاطفية العميقة، والملتزمة، ولا يحب إضاعة الوقت. ولعل هذه الرغبة في إيجاد علاقة حقيقية تجعلهم أفضل الأزواج بين كل الابراج، لأنهم لن يرضوا بأقل من الحب الذي يستحق القتال من أجله. إذا كنت قد تعرفت للتو على شخص من هذا البرج، فنحن ننصحك بقراءة المزيد لتعرف اكثر عن صفات هذا البرج العاطفي.

1. الاخلاص

لن تجد شخصا أكثر تكريسا أو اخلاصا في الحب مثل الثور. عندما يجدون شخص يسعد قلبهم، فإنهم يضحون بكل شيء في العالم من اجله. مولود الثور سيقف إلى جانبك بغض النظر عن أي شيء في الحياة، فهم لا يطيقون الخيانة. لن تضطري أبدا للقلق من مولود الثور فهو لن ينظر الى أي شخص اخر ما دمت في قلبه وعقله.

2. الغموض الجذاب

عندما تتحدث إلى برج الثور أول مرة، لن تكشف الكثير. الثور لديه هالة غامضة جدا. قد يبدو فظا ولكنه لا يتصرف بذلك لأنه متعجرف بل لأنه تعرض للأذى كثيرا من الآخرين، ولذلك فهو يحافظ على مسافة بينه وبين الآخرين. الثور لديها الكثير ليقوله كما ان لديه روحا اصيلة جدا، ولكن عليك أن تنتظر بصبر حتى يسمح لك بالتعرف عليه او تعطيه سببا للثقة بك.

3. الاخلاقيات العالية

قد يبدو مولود الثور جادا في العمل، ولكن تكريسها لهذا الغرض يعني انه يحمل هذه الميز إلى جوانب أخرى من حياته أيضا. الثور سيعطي كل طاقته في الحياة، سواء كان ذلك الوظائف أو العلاقات أو الأصدقاء أو الأسرة أو العبادة.

4. العناد

قد تتساءل كيف يجعلهم هذا محبين، ولكن اسمعنا اولا. غالبا ما يترافق العناد مع العاطفة القوية. فكر في موقف تعرضت له ولكنك قاومت واصررت على قرارك، لقد شعرت بأنك على حق، وهذا هو مولود الثور عنيد في الحب، عاطفي ومخلص ويقف الى جانب حبيبه مهما كلفه ذلك الامر.

5. تحقيق الاهداف

الثور، أكثر من أي برج أخر تقريبا، يحتاج إلى النمو المستمر في حياته من أجل أن يشعر بالارتياح. فهو بحاجة الى أهداف، واتجاه، وغرض. ونادرا ما يهيم على وجه بلا هدف؛ بل يحب ان يضع جائزة امام عينيه ويبدأ بالسعي إليها. لذلك اذا كنت حلمه او هدفه فهو لن يتخلى عنك بسهولة.

6. الرومانسية المترفة

على الرغم من أن "الثور" يبدو بسيطا وحرفيا في معظم الأوقات، إلا أن لديه أيضا جانبا حلوا ورومانسيا يمكن إخراجه بسهولة. يحب الثور الأشياء الجميلة في الحياة، ويحب ان يدللك بالترف، أيضا. كرمهم يأتي من القلب ويجعلهم الأكثر قوة بين الأبراج.

كل ما تريد معرفته عن "برج الثور"