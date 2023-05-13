البوابة - هل تبحث عن شواطئ رملية ذهبية وسواحل سياحي ومياه زرقاء صافية لقضاء إجازة سياحية في أوروبا لك ولعائلتك!؟ - تعالوا نتعرف على 10 شواطئ رملية فائزة لهذا العام بحسب موقع تريب ادفايزر بدءًا من الشواطئ الذهبية إلى المغامرات تحت الماء.

أفضل 10 شواطئ رملية هذا الصيف في أوروبا

تعد زيارة البحر والمنتجعات الساحلية متعة حقيقة، خاصة الاستلقاء على شواطئ رملية دافئة. تسافر العديد من العائلات لقضاء إجازة الصيف قريباً من البحر، حيث يتمتع الكبار بالشمس الدافئة ويلهو الصغار بالألعاب المائية وبناء قصوراً من الرمال الذهبية.



1. برايا دا فاليسيا (Olhos de Agua) - البرتغال

يضم الشاطئ منحدرات رملية حمراء رائعة تؤدي إلى المحيط الأخضر والأزرق وشاطئ رملي أبيض يبدو أنه يمتد إلى الأبد.

2. لامبيدوزا (Spiaggia dei Conigli)- جزر صقلية

أحد أروع الشواطئ الرمالية البيضاء والمياه الفيروزية مع نسيم البحر البارد. استعد للمشي لمدة 20 دقيقة للوصول إلى الشاطئ ، ولكن بمجرد أن تكون هناك تشعر وكأنك لست على كوكب الأرض .

3. شاطئ لا كونشا (سان سيباستيان - دونوستيا) - إسبانيا

مياه نقية ، كبيرة ، وضحلة ، مع هندسة معمارية رائعة وجبال خضراء رائعة محيطة بها.

4. شاطئ بلايا دي مورو (بلايا دي مورو) - إسبانيا

شاطئ رائع به رمال ذهبية عميقة ، وبحر أزرق فاتح صافٍ كحمام دافئ وضحل للغاية للحصول على مخرج تمامًا!

5. شاطئ فالسارنا (فالاسارنا) - اليونان

مياه نقية كريستالية ، رمال وردية . سافر الى الشاطئ الخفي واختبر المياه الزرقاء والكثبان الرملية.

6. شاطئ نيسي (أيا نابا) - قبرص

شاطئ طويل ممتد مع مياه دافئة صافية جميلة مع العديد من الحانات على طول الطريق. الكثير من كراسي الاستلقاء للتشمس مع المظلات.

7. بالوس لاجون (كيساموس) - اليونان

تشعر وكأنك على كوكب آخر. مكان خلاب به بحيرة من جهة وشاطئ من جهة أخرى .

8. بلاج دو سيلون (سان مالو) - فرنسا

شاطئ طويل من الرمال الذهبية. موج لطيف، وقاع رملي ناعم. يعد جنة الشواطئ الزرقاء.

9. شاطئ (Iztuzu) داليان - تركيا

شاطئ بري وجميل بمياه صافية ورمال ذهبية. إذا كنت تبحث عن العزلة - فهذا الشاطئ هو الأفضل بالتأكيد .

10. شاطئ جورليستون أون سي (Gorleston-on-Sea) - المملكة المتحدة

تم التصويت له على أنه الأفضل في أوروبا.



المصدر: تريب ادفايزر

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