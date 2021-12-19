مونديال قطر 2022: أفضل 4 فنادق في قطر

قطر هي دولة عربية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب آسيا مطلّة على الخليج العربي وعاصمتها الدوحة، لها حدود برية مشتركة من الجنوب مع المملكة العربية السعودية وبحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين.

تعتبر دولة قطر من أكثر أماكن الجذب السياحي والتي يبحث عنها جميع الزوار وخصوصاً بسبب بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر وتستمر إلى 18 ديسمبر، هذا وبالإضافة لمرافقها الحيوية في الأسواق الشعبية والمطاعم، والحدائق الطبيعية، والشواطئ الرملية الأكثر إثارة وجاذبية للسياح.

أفضل 4 فنادق في قطر

فندق كمبنسكي قطر اللؤلؤه

فندق كمبنسكي قطر اللؤلؤه فئة خمس نجوم هو واحد من افضل فنادق في قطر الذي يضم في داخله غرف و أجنحة ملكية فاخرة تتميز بتصاميمها الأوربية المثالية أو العربية الساحرة للأعين.

إذ تشتمل كل غرف الفندق على شرفات مشمسة أو تراسات بهية مطلة على الخليج العربي، قائمة خدمات فندقية شاملة، مرافق سبا وعافية استجمامية مريحة.

يقع الفندق على بعد 2.3 كم من قرية كتارا الثقافية وتبلغ المسافة من نادي الدوحة للغولف وحتى الفندق 4.5 كم ويبتعد مطار حمد الدولي عن الفندق 14.4 كم.

تقييم مسافرونا العرب لفندق كمبنسكي قطر اللؤلؤه، حيث استطاع الفندق بعد ذلك الحصول على تقييمات جيدة جداً بنسبة 8.5 من قبل 2670 زائر في كل من طاقم العمل، الراحة، المرافق، الموقع، النظافة

فندق ميلينيوم قطر

فندق ميلينيوم قطر فئة خمس نجوم من أفخم فنادق بقطر التي تقع في قلب منطقة شارع سويهم بن حمد السد والتي توفر لكم كل مايلي:

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات والمرافق الفندقية العملية، أماكن الإقامة الحديثة التي تناسب الأزواج الجدد والعائلات، الحديقة الخارجية الطبيعية و المتناسقة.

يقع الفندق على بعد 1.8 كم من قلعة الدوحة وتبلغ المسافة من صالة علي بن حمد العطية وحتى الفندق 2.3 كم ويبتعد مطار حمد الدولي عن الفندق 11.3 كم.

تقييم مسافرونا العرب لفندق ميلينيوم قطر أنه نال الفندق بعد ذلك تقييمات جيدة جداً بنسبة 8.5 من قبل 2364 زائر في كل من طاقم العمل، مرافق النظافة العامة، المرافق العملية، الراحة، طاقم العمل الودود

فندق وارويك قطر الدوحة

فندق وارويك قطر الدوحة فئة خمس نجوم بأنه من أشهر الفنادق قطر التي تحتوي على قائمة خدمات مثالية من جميع النواحي والتي تمتلك طاقم عمل فريد من نوعه يقدم لكم مايلي:

عدة خيرات لتناول الطعام بما في ذلك مطعم بجانب المسبح يقدم قائمة متنوعة من الأطباق العالمية، المسبح الخارجي المفلتر طوال العام، برك الجاكوزي الحارة.

إمكانية النقل من والى المطار، خدمة تحويل العملات الأجنبية، مواقف السيارات الآمنة، شبكات الواي فاي السريعة، كراسي المساج المريحة.

يقع الفندق على بعد 2.2 كم من حديقة البدع وتبلغ المسافة من قلعة الدوحة وحتى الفندق 2.7 كم ويبتعد مطار حمد الدولي عن الفندق 12.1 كم.

تقييم مسافرونا العرب لفندق وارويك قطر الدوحة أنه حصد فندق ورويك بعد ذلك تقييمات جيدة جداً بنسبة 8.4 من قبل 1599 زائر في كل من الخدمات، الغرف النظيفة، الموقع، الأسعار، فريق العمل الحرفي

فندق الريتز كارلتون قطر

فندق الريتز كارلتون قطر يعتبر فندق ريتز كارلتون فئة خمس نجوم في الدوحة بأنه من أحسن فنادق قطر التي تقع في وسط منطقة الخليج الغربي على مقربة من لؤلؤة قطر ويوفر لكم مايلي:

الغرف الفندقية و الأجنحة الملكية المزينة التي تتلائم مع كل الأذواق ذات المساحة الواسعة والتصاميم الراقية و العصرية، بالإضافة إلى الإطلالات الجذّابة و الحمامات الرخامية المزركشة ذات الأدوات الطبيعية مجاناً.

يقع الفندق على بعد 6.1 كم من سيتي سنتر مول وتبلغ المسافة من مملكة علاء الدين وحتى الفندق 3.0 كم ويبتعد مطار حمد الدولي عن الفندق 15.7 كم.

تقييم مسافرونا العرب لفندق الريتز كارلتون قطر حاز الفندق بعد ذلك على تقييمات جيدة جداً بنسبة 8.4 من قبل 1257 زائر في كل من المرافق، طاقم العمل، النظافة، الموقع

موعد مونديال قطر 2022

موعد مونديال قطر 2022، ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي والأولى في دولة ذات غالبية مسلمة، والتي ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وستكون هذه ثاني بطولة كأس العالم التي تقام بالكامل في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى ذلك ستكون البطولة الأخيرة التي يشارك فيها 32 فريقًا مع زيادة إلى 48 فريقًا مقررة في بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حامل لقب كأس العالم هو منتخب فرنسا.

مونديال قطر 2022: أهم 9 مكملات غذائية للرياضيين