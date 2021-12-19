مونديال قطر 2022: أهم 9 مكملات غذائية للرياضيين

المكملات الغذائية للرياضيين تعتبر من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق التميز والتقدم على الصعيد الصحي والجسدي، ومن أهم فوائد المكملات الغذائية أنها تساعد أجساد الرياضيين على جرعات غذائية هامة تلعب دوراً مكملاً للأغذية التي يتم تناولها.





وتساعد المكملات الغذائية أيضاً على منح عضلات الجسم والأجهزة الحيوية المتواجدة بداخله جرعات مركزة وكثيفة من العناصر الغذائية والفيتامنيات الهامة والتي تعزز الصحة وتدعم البناء الجسدي والأداء الرياضي.

وبما أن بدأ العد التنازلي لمونديال قطر 2022 سوف نقدم في هذا المقال أهم 9 مكملات غذائية تناسب الرياضيين لنمو الكتلة العضلية ودعم جهاز المناعة وتقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.

أهم 9 مكملات غذائية للرياضيين

مكملات غذائية للرياضيين الفيتامينات المتعددة



مكملات الفيتامنيات المتعددة من أهم المكملات الغذائية سواء للرياضيين أو حتى للأشخاص غير الرياضيين وإن كانت لا تتدخل بشكل مباشر في عملية نمو الكتلة العضلية؛ إلا أنها أحد المفاتيح الأساسية في الحفاظ على الصحة وتقوية ودعم جهاز المناعة الذي يقلل من احتمالية إصابة الإنسان بالأمراض، ويضعه في هالة من الحماية.

عزيزي الرجل أهم ما يجب أن يتم التأكد منه عند شراء المكملات الغذائية الخاصة بالفيتامينات المتعددة هو احتواؤها على فيتامينات C A ، E ، K ، D بجانب فيتامين B6 والعناصر الغذائية الهامة مثل الفوليك أسيد والبوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى الزنك والمغنيسيوم.

مكملات غذائية للرياضيين الكرياتين

مكملات الكرياتين تعتبر من أنواع المكملات الغذائية الأساسية والهامة للغاية بالنسبة للرياضيين على وجه الخصوص، فتلك المكملات المكونة بشكل أساسي من الأحماض الأمينية التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، والتي تزود الجسم بجرعات مكثقة من الأحماض الأمينية تزيد من مستويات الطاقة الجسمانية وقدرات التحمل البدنية من خلال تقليل نسبة حمض اللاكتيك داخل العضلات، بجانب رفع القدرة على التركيز الذهني والنفسي، وتعزز من تطور نمو الكتلة العضلية.

مكملات غذائية للرياضيين الأحماض الأمينية BCAAs

الأحماض الأمينية BCAAs هي من ضمن المكملات الغذائية، لا غنى عنها سواء للاعبي كمال الأجسام أو الرياضيين بشكل عام؛ فمكملات الأحماض الأمينية BCAAs لها دور بارز وأساسي في تطور ونمو الكتلة العضلية؛ لأنها تقوم برفع قدرات الجسم على إنتاج البروتين بشكل طبيعي بصورة أكثر فاعلية، كما أن تناول مكملات الأحماض الأمينية BCAAs يرفع قدرة العضلات على الاستفادة من البروتين بمستوى أكبر، وأقوى بجانب منعها لتكسر البروتين وتحسين معدلات الطاقة وقدرة التحمل من خلال منعها لحمض التيربتوفان المسؤول عن الإجهاد من الوصول إلى المخ بسرعة.

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مكملات غذائية للرياضيين البروتين

البروتين هو مصل الحليب أو الواي بروتين هو اللاعب الأساسي في منح العضلات الجرعات التكميلية اللازمة للنمو، واكتساب الضخامة، وترميم الأنسجة العضلية المنهكة بعد يوم طويل من ممارسة التمارين الرياضية. وتتنوع فوائد مكملات البروتين خارج حدود تضخيم وتقوية الكتلة العضلية لتشمل تعزيز جهاز المناعة البشري بسبب احتواء المكملات الغذائية البروتينية على الجلوتاثيون، وهو أحد أهم مضادات الأكسدة، كما تحافظ مكملات البروتين على قوة العظام، وتحسن من صحة القلب بسبب دورها في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار داخل الجسم.

مكملات غذائية للرياضيين الجلوتامين

الجلوتامين هو أحد المكملات الغذائية الأكثر أهمية في حياة الرياضيين، ويتمحور بشكل أساسي على منع هدم وتكسر الألياف والأنسجة العضلية التي تحتاج إلى جرعات من الجلوتامين بشكل عاجل بعد ممارسة التمارين الرياضية، وذلك لرفع قدرتها على النمو وتجنب الإصابة العضلية.

مكملات غذائية للرياضيين الكازين بروتين

الكازين بروتين من أفضل المكملات الغذائية الرياضية التي تحتوي، وتعمل على إبقاء الأحماض الأمينية الهامة التي لا يستطيع الجسد إنتاجها بشكل طبيعي داخل الجسم بسبب بطء امتصاص بروتين الكازين داخلياً، كما يعمل بروتين الكازين على تقليل تكسير البروتين أثناء النوم أو الصيام.

وبالنسبة لتأمين الضخامة للكتلة العضلية فإن بروتين الكازين من أفضل أنواع البروتينات التي تزيد من كثافة وحجم الأنسجة والألياف العضلية داخل الجسم، وهو ما يجعل مسألة اكتساب كتلة عضلية ضخمة وقوية أمراً مفروغاً منه.

مكملات غذائية للرياضيين زيت السمك

زيت السمك الذي يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 أهم العناصر التي تقوي القلب، وتحسن صحة الأوعية الدموية وتساهم بشكل رائع في تنظيم دقاته ونسبة الهرمونات بداخل الجسم، بالإضافة إلى تعزيزها للصحة النفسية والعقلية وخفض ضغط الدم.

مكملات غذائية للرياضيين فيتامين D

امتلاك بنية عضلية قوية أمر رائع وهام للغاية بكل تأكيد، ولكن لن تكون الأمور على أفضل ما يرام ما لم يتم امتلاك أساس عظمي قوي للغاية قادر على تحمل وزن الكتلة العضلية الكبير، ويقدم الدعم للجسم وهذا الدور هو أهم الفوائد المتعلقة بأي نوع من المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.

مكملات غذائية للرياضيين المغنيسيوم

فيتامين D هو أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبناء عظام صحية والحفاظ عليها. وذلك لأن جسمك لا يمكنه امتصاص الكالسيوم - المُكوِّن الرئيسي للعظام إلا عند وجود فيتامين D، وينظم فيتامين D أيضًا الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا جسمك، وتدعم كذلك خصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة والواقية للأعصاب صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ.

مكملات المغنيسيوم لها دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة وقوة العضلات وحمايتها من الإصابة بالتعب والإرهاق، وإنهاك أنسجتها وأليافها، وهو الأمر الذي يقلل الإصابة بالتمزقات العضلية، ويقلل من فترة الاستشفاء العضلي بعد ممارسة التمارين الرياضية.

أفضل مكملات غذائية للرجال

المغنيسيوم

فيتامين د

حمض الفوليك

الكالسيوم

فيتامين "ج"

البوتاسيوم

الزنك

فيتامين "أ"

أفضل مكملات غذائية للنساء

زيت السمك

حمض الفوليك

الكالسيوم

فيتامين د

فيتامين ب

المغنيسيوم

موعد مونديال قطر 2022

موعد مونديال قطر 2022، ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي والأولى في دولة ذات غالبية مسلمة، والتي ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وستكون هذه ثاني بطولة كأس العالم التي تقام بالكامل في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى ذلك ستكون البطولة الأخيرة التي يشارك فيها 32 فريقًا مع زيادة إلى 48 فريقًا مقررة في بطولة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حامل لقب كأس العالم هو منتخب فرنسا.

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