ميني سبايدر بيتزا للهالوين بيتزا صغيرة مرحة مخيفة للاطفال باستخدام الزيتون الأسود اللذيذ. يمكنك تحضيرها مع الاطفال والاستمتاع بها كوجبة خفيفة على الغداء أو العشاء.
ميني سبايدر بيتزا للهالوين
المكونات:
نصف كيلو عجينة بيتزا
لتحضير صلصة البيتزا
علبة 15 أونصة من صلصة الطماطم
علبة 6 أونصات معجون طماطم
1 ملعقة صغيرة من الريحان المجفف
1 ملعقة صغيرة من التوابل المجففة
1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف
½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر (اختياري)
1 ملعقة صغيرة من الخل البلسمي
الإضافات:
1 كوب جبن موزاريلا منزوع الدسم مبشور
1 عبوة كبيرة من الزيتون الأسود الناضج
ميني سبايدر بيتزا للهالوين
الطريقة:
- سخني الفرن على حرارة 450 درجة. رشي صينية الخبز برذاذ الطبخ واتركيها جانبًا.
- افردي عجينة البيتزا واستخدمي قطاعة بسكويت دائرية مقاس 3 بوصات لقطع البيتزا الصغيرة.
- توضع العجينة على صينية الخبز المجهزة.
- في وعاء صغير ، اخفقي جميع مكونات صلصة البيتزا ، ثم وزعي القليل من الصلصة فوق كل بيتزا صغيرة.
- تُغطى البيتزا بجبنة الموزاريلا المبشورة ثم توضع في الفرن لتخبز لمدة 8 دقائق أو حتى يصبح الجبن فقاعات وتصبح العجينة ذهبية اللون.
- أخرجي البيتزا الصغيرة من الفرن ورتبي الزيتون فوقها لعمل العناكب.
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