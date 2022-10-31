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ميني سبايدر بيتزا للهالوين

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 31 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:00
ميني سبايدر بيتزا للهالوين
ميني سبايدر بيتزا للهالوين

ميني سبايدر بيتزا للهالوين بيتزا صغيرة مرحة مخيفة  للاطفال باستخدام الزيتون الأسود اللذيذ. يمكنك تحضيرها مع الاطفال والاستمتاع بها كوجبة خفيفة على الغداء أو العشاء.

ميني سبايدر بيتزا للهالوين

المكونات:

ميني سبايدر بيتزا للهالوين

نصف كيلو عجينة بيتزا

لتحضير صلصة البيتزا

علبة 15 أونصة من صلصة الطماطم

علبة 6 أونصات معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

1 ملعقة صغيرة من التوابل المجففة

1 ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من الخل البلسمي

الإضافات:

1 كوب جبن موزاريلا منزوع الدسم مبشور

1 عبوة كبيرة من الزيتون الأسود الناضج

ميني سبايدر بيتزا للهالوين

الطريقة:

  • سخني الفرن على حرارة 450 درجة. رشي صينية الخبز برذاذ الطبخ واتركيها جانبًا.
  • افردي عجينة البيتزا واستخدمي قطاعة بسكويت دائرية مقاس 3 بوصات لقطع البيتزا الصغيرة.
  • توضع العجينة على صينية الخبز المجهزة.
  • في وعاء صغير ، اخفقي جميع مكونات صلصة البيتزا ، ثم وزعي القليل من الصلصة فوق كل بيتزا صغيرة.
  • تُغطى البيتزا بجبنة الموزاريلا المبشورة ثم توضع في الفرن لتخبز لمدة 8 دقائق أو حتى يصبح الجبن فقاعات وتصبح العجينة ذهبية اللون.
  • أخرجي البيتزا الصغيرة من الفرن ورتبي الزيتون فوقها لعمل العناكب.

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

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