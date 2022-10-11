  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي
أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي يحتوي القرع او اليقطين على فوائد صحية عديدة، ولأن الخريف موسمه فيجب تحقيق أقصى استفادة منه. عندما يتم هرسه ودمجه مع الماسكاربوني والبارميزان ، يتحول إلى صلصة لذيذة وحريرية.

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

المكونات:

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مهروس

500 جرام من اليقطين أو القرع مقشر ومقطع إلى مكعبات بحجم 3 سم تقريبًا

50-100  مل حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة بوريه طماطم

2 ملعقة كبيرة جين ماسكاربوني

350 جرام معكرونة قصيرة (ريجاتوني أو بيني تعمل بشكل جيد)

40 جرام جبن بارميزان مبشور أو بديل نباتي ، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم

أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

الطريقة:

  • سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً.
  • في هذه الأثناء ، يُطهى القرع في قدر من الماء المغلي المملح لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج. صفيه وضعيه في الخلاط (أو استخدمي خلاط يدوي) مع 50 مل من الحليب والبصل حتى يصبح المزيج ناعمًا تمامًا ، مع إضافة المزيد من الحليب تدريجيًا حتى يصبح المزيج كثيفًا بما يكفي لتغليف ظهر الملعقة (قد لا تحتاج إلى الحليب بالكامل). ضعيه في مقلاة كبيرة مع بيوريه الطماطم والماسكاربوني ، واتركيه يغلي على نار خفيفة.
  • تُطهى المعكرونة في قدر كبير من الماء المغلي والمملح باتباع تعليمات العبوة. صفيها واحتفظي بكوب مليء بمياه الطهي. قلّبي المعكرونة بصلصة اليقطين والبارميزان و50-100 مل من الماء المحجوز لتفكيكها. تبليها و وزعي جبنة البارميزان الإضافي.​​​​​​​

اقرأ أيضاً:

صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة

3 مكونات لتحضير رغيف أبيض كلاسيكي

كلمات دالة:أطباق موسمية: باستا القرع الكريميأطباق موسميةباستا القرع الكريميمطبخ البوابةقرعيقطينباستامعكرونة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...