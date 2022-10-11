أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي

سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً

سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً .

سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً .

سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً .

سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً .