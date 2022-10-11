أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي يحتوي القرع او اليقطين على فوائد صحية عديدة، ولأن الخريف موسمه فيجب تحقيق أقصى استفادة منه. عندما يتم هرسه ودمجه مع الماسكاربوني والبارميزان ، يتحول إلى صلصة لذيذة وحريرية.
أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي
المكونات:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصلة مفرومة ناعماً
2 فص ثوم مهروس
500 جرام من اليقطين أو القرع مقشر ومقطع إلى مكعبات بحجم 3 سم تقريبًا
50-100 مل حليب كامل الدسم
2 ملعقة كبيرة بوريه طماطم
2 ملعقة كبيرة جين ماسكاربوني
350 جرام معكرونة قصيرة (ريجاتوني أو بيني تعمل بشكل جيد)
40 جرام جبن بارميزان مبشور أو بديل نباتي ، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم
أطباق موسمية: باستا القرع الكريمي
الطريقة:
- سخني الزيت في قدر أو مقلاة كبيرة ضحلة غير عميقة على نار متوسطة الحرارة واقلي البصل مع رشة ملح لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح طريًا وشفافًا. يُضاف الثوم ويُقلى لمدة دقيقة أخرى. يرفع عن النار ويترك ليبرد قليلاً.
- في هذه الأثناء ، يُطهى القرع في قدر من الماء المغلي المملح لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج. صفيه وضعيه في الخلاط (أو استخدمي خلاط يدوي) مع 50 مل من الحليب والبصل حتى يصبح المزيج ناعمًا تمامًا ، مع إضافة المزيد من الحليب تدريجيًا حتى يصبح المزيج كثيفًا بما يكفي لتغليف ظهر الملعقة (قد لا تحتاج إلى الحليب بالكامل). ضعيه في مقلاة كبيرة مع بيوريه الطماطم والماسكاربوني ، واتركيه يغلي على نار خفيفة.
- تُطهى المعكرونة في قدر كبير من الماء المغلي والمملح باتباع تعليمات العبوة. صفيها واحتفظي بكوب مليء بمياه الطهي. قلّبي المعكرونة بصلصة اليقطين والبارميزان و50-100 مل من الماء المحجوز لتفكيكها. تبليها و وزعي جبنة البارميزان الإضافي.
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