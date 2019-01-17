مُقشر صحي للبشرة من مكونات مطبخك

ومن المعروف أن "السكراب" أو المقشر الطبيعي للبشرة أفضل من المنتجات الكيميائية لذا حاولي اعتمادي الأقنعة والوصفات الطبيعية بجان الكريمات الخارجية.

سكراب طبيعي يخلصك من الهالات السوداء في 5 دقائق

السكراب:

1- 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض+ 1 ملعقة وسط من السكر الأبيض ويمكنك زيادة السكر أذا كان الخليط سائل وغير متجانس.

2- ثم تخلطيهم معاً وتبدأي في تقشير بشرتك لمدة 5 دقائق تقريباً من أسفل لأعلي لتحفيز الدورة الدموية في البشرة.

3- ثم شطف البشرة بماء فاتر ووضع التونر الطبيعي "ماء الور" ثم أي كريم مرطب.

ملحوظة هامة...

يجب عليكي تنظيف البشرة قبل تقشيرها بغسلها بالغسول المخصص لبشرتك..ثم التقشير..ثم الترطيب.