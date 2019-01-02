كيفية تحضير الناتشوز في المنزل

الناتشوز

الناتشوز أو رقائق التورتيلا المحمّصة، يعود أصله للمطبخ المكسيكيّ، وأصبح الآن من أهمّ المقرمشات المشهورة في العالم، ويمكن إعداده بعدة طرق، مثل: الناتشوز بالجبن، والناتشوز بصلصة البندورة وغيرها، بالإضافة إلى ذلك فإنّه يُعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تقديمها بين الوجبات الثلاث، لكنه في الوقت ذاته غنيّ بالسعرات الحرارية والدهون، حيث لا يُنصح بتناوله لمتبعي الحِمية الغذائية، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية تحضيره في المنزل، دون الحاجة إلى شرائه من الأسواق.

مقادير الناتشوز:

- أربع قطع من خبز التورتيلا.

- أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الناتشوز:

-أولاً نضع قطع خبز التورتيلا فوق بعضها البعض، ثم نقطعها إلى ثماني قطع متساوية.

- ثم نضع زيت الزيتون في وعاء، ثم نضيف إليه خبز التورتيلا، ونحرّك جيداً حتى تتداخل المقادير مع بعضها البعض.

- نضع الناتشوز في صينية مخصصة للفرن، وندخله إلى فرن متوسّط الحرارة لمدة عشر دقائق أو حتى يتحمّر جيداً، ويقدم بجانب الصلصات المختلفة، وصحتين وعافية.

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