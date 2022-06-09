نوال الزغبي بإطلالات جريئة وناعمة تناسب الخروجات المسائية

تشعل الفنانة اللبنانية الجميلة والأنيقة ذات الشعر الأشقر نوال الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وبمجرد نشر صورة لها، وعادة ما تفاجئ الجمهور بتغير في ملامح وجهها وطريقة ستايلها.

تتمتع نوال الزغبي برشاقة عالية وأناقة جذابة وملامح تبدو أصغر، وإطلالاتها التي تتألق بها في كل مرة، وبالإضافة إلى تسريحات شعرها التي تخطف الأنظار فهي تحرص على مواكبة صيحات الموضة بشكل مستمر دون مبالغة.

عرفت نوال الزغبي أنها ملكة الأناقة العربية، دائماً تبهرنا بفساتينها وإطلالاتها المميزة في حفلاتها وسهراتها، وفي هذا المقال نقدم لكم إطلالات جريئة وناعمة تناسب الخروجات المسائية للنجمة الذهبية نوال الزغبي.

من هي نوال الزغبي؟

نوال الزغبي مطربة لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت "بالنجمة الذهبية"، برجها السرطان، ولدت في 29 يونيو 1971، وتعتبر من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي، ومن أهم غنجازاتها أنها قدمت الكثير من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقدمت حملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا، جعلتها أكثر شهرة.

زواج نوال الزغبي

في عام 1990 تزوجت نوال الزغبي من إيلي ديب والذي تسلم إدارة أعمالها وفي عام 1998أنجبنت منه ابنتها الجميلة تيا، وفي عام 2002 أنجبنت منه التوأم موي و جورجيو.

وفي عام 2008 أعلنت نوال الزغبي عن طلاقها بشكل رسمي من "إيلي ديب" خلال حوارها مع المذيع "فيني رومي" ببرنامج "الطاولة المستديرة".

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