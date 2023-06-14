البوابة - بإطلالة جريئة باللون الأسود أطلت النجمة التركية الشابة سيريناي ساريكايا على السجادة الحمراء في حفل جوائز Elle Style، وهو حفل توزيع جوائز بالنسخة التركية تستضيفه مجلة Elle سنويًا في اسطنبول. ويشارك به كوكبة من نجوم ونجمات الدراما والسينما التركية.

نجمة مسلسل "العائلة" سيريناي ساريكايا بإطلالة جريئة

وهذا العام برزت عدة إطلالات جريئة ومميزة وكلاسيكية لنجمات التلفزيون التركي، كان أبرزها إطلالة سيريناي التي اختارت بدلة كاملة من دار أزياء إلكسندر ماكوين البريطانية، بتصميم كلاسيكي ولكن بدون أي قميص أو بلوزة داخلية، مما اعتبره البعض أكثر إطلالة جريئة لبطلة مسلسل "العائلة"، الذي تقدمه مع البطل التركي الوسيم كيفانش كيفانج تاتليتوغ، و هي قصة أصلان سويكان وهو ابن لعائلة كبيرة ، ذو شخصية مظلمة وغامضة، يدير إمبراطورية أعمال ورثها عن والده شديد القسوة، ويقع في غرام طبيبة نفسية تدعى ديفين أكين ويتزوجها رغم معارضة والدته لهذا الزواج.

أما المجوهرات فقد اختارت سيريناي طقم مجوهرات من العلامة التجارية الفاخرة بولغاري، وأكملت الإطلالة بحذاء من مجموعة أيف سان لوران.

وحصدت سيرناي في الحفل جائزة ممثلة العام الأنيقة بينما حصدت الممثلة الشابة عفراء ساراتش أوغلو بطلة مسلسل "فريد" جائزة نجمة التلفزيون لهذا العام.

يذكر أن سيرناي كانت قد حصلت على جوائز عديدة من ELLE Style من أبرزها:

2022 جائزة تعاون العام مع العلامة التجارية في فيلم Alice the Musical (2023)

2019 جائزة ELLE Style أفضل أداء للعام مع: إزجي مولا · إنيس أريكان · سوكرو أوزيلديز · إبراهيم سليم

2013 جائزة شعر العام الأنيق في فيلم Alice the Musical (2023)

2012 رشحت لجائزة أفضل ممثلة

2020 فازت بجائزة النخلة الذهبية - أفضل ممثلة مسرحية

2017 فازت بجائزة النخلة الذهبية - أفضل ممثلة سينمائية

نجمة مسلسل "العائلة" سيريناي ساريكايا بإطلالة جريئة

ولدت سيرناي في 1 يوليو 1992 في أنقرة ، تركيا. هي ممثلة وعارضة أزياء تركية. بدأ الدراسة في مدرسة أنطاليا سايم صالح كونكا الثانوية. لكنها انتقلت إلى اسطنبول. لذلك تخرجت من قسم المسرح في ثانوية الفنون الجميلة في اسطنبول.

في سن الرابعة عشرة ، كان لها أدوار ثانوية في فيلم "Saskin" (2006) وفيلم "Plajda" (2008). أول دور قيادي لها كان في سلسلة الأطفال الخيالية Peri Masali (2008). مع كان أورغانشيوغلو ، لعبت في مسلسل Limon Agaci (2008) والفيلم الإنجليزي القصير "Hoscakal".

الدور الذي حقق لها الشهرة كان "صوفيا" في مسلسل الجريمة الكوميدية Adanali (2008-10). حظيت باهتمام عالمي لأدوارها في مسلسل "Lale Devri" و "Medcezir" التركي الجديد لـ The O.C و "Fi" المبني على الرواية والمسلسل الخيالي "Sahmaran".

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