مجموعة نصائح لتفادي نزلات البرد خلال فصل الشتاء

يعاني معظم الأشخاص مشكلات صحية وبخاصةً نزلات البرد مع وصول فصل الشتاء، تختلف حدتها وتأثيرها وفق قدرة الجهاز المناعي للمصاب لمواجهة الفيروس.

- حساسية الصدر

- التهاب الأنف

- الرشح

ولكن يمكن الوقاية قدر الإمكان من هذه المشكلات من خلال أمور عدة، ومن خلال تناول مشروبات ساخنة تساعد على التدفئة، ومن أبرزها:

- احرص على تناول السوائل لأنها تساعد في تخفيف حدة الإفرازات، مما يسهل طرد المخاط من الجسم.

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي لها تأثير مدر للبول، وربما تؤدي الى الجفاف.

- تجنب العصائر ذات النسبة العالية من السكر لأنها تحد من قدرة الجسم على محاربة الفيروس.

- تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كل أنواع الفيتامينات.

- شرب كوب من المياه قبل الخروج لتتعدل حرارة الجسم.

- إرتداء ملابس تقي من البرد.

- وضع واق على الرأس والأنف والأذن عند الحاجة.

- تجنّب الأطعمة الحارة المهيجة للصدر.

- يعتبر الثوم مصدراً غنياً للمواد المضادة للأكسدة، ومضادًّا للجراثيم، كما أن لديه القدرة على تدمير الميكروبات مع تخفيف الألم المصاحب لنزلات البرد.

- يعد الموز من الفواكه الغنية بكثير من العناصر وبه نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تخفيف آلام العضلات والتشنّجات.

- تناول مشروبات ساخنة مثل الشاي والـ Hot Chocolate أي الشوكولا الساخنة. ويتمتع كوب الشاي بفعالية كبيرة في تخفيف الإفرازات المخاطية المتراكمة في الجيوب الأنفية، لاحتوائه على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

- تناول حساء الدجاج لتأثيره الفعال في تقليل الورم الذي يحصل في الجيوب الأنفية، إضافة إلى أن الخضروات المضافة تساعد الجسم في استعادة نشاطه وانتعاشه.