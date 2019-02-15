نزلات البرد قد تصيبك بأمراض القلب
عدوى البرد تهاجم القلب أيضاً
نزلات البرد من أكثر الأمراض التي تهاجم معظم الناس في الشتاء، وعلي الرغم من أخذ الاحتياطات اللازمة والآمنة، إلا أن نزلات البرد يمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة.
شددت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية على تفادي العودة إلى ممارسة الرياضة، مثل الركض، أو الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية، قبل الشفاء من الأمراض، بما فيها البسيطة منها، مثل نزلة البرد.
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وعللت المجلة المعنية بالصحة ذلك بأن العدوى تهاجم القلب أيضاً، مشيرةً إلى أن إجهاد الجسم الإضافي بممارسة الرياضة مثلاً قد يتسبب في الإصابة في مرض خطير، مثل التهاب عضلة القلب.
وتتمثل أعراض التهاب عضلة القلب في ضيق التنفس، وآلام الصدر، واضطراب نظم القلب، إضافةً إلى الشعور بالتعب، والانهاك، والغثيان، وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب قلب فوراً.
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