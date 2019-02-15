نزلات البرد قد تصيبك بأمراض القلب

نزلات البرد من أكثر الأمراض التي تهاجم معظم الناس في الشتاء، وعلي الرغم من أخذ الاحتياطات اللازمة والآمنة، إلا أن نزلات البرد يمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة.

شددت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية على تفادي العودة إلى ممارسة الرياضة، مثل الركض، أو الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية، قبل الشفاء من الأمراض، بما فيها البسيطة منها، مثل نزلة البرد.