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هل نزول كتل دم شبيهة بقطع اللحم صغيرة مع الدورة الشهرية طبيعي؟

هل نزول كتل دم شبيهة بقطع اللحم صغيرة مع الدورة الشهرية طبيعي؟
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