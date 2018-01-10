هل نزول كتل دم شبيهة بقطع اللحم صغيرة مع الدورة الشهرية طبيعي؟

نزول كتل دم شبيهة بقطع اللحم صغيرة يعتبر من أنواع اضطراب الدوره الشهرية

نزول كتل دم شبيهة بقطع اللحم صغيرة يعتبر من أنواع اضطراب الدوره الشهرية وهو ما يسمى "غزاره الطمث"، وقد تحدث غزارة الطمث أو بدون أسباب عضوية واضحة أو نتيجه وجود ألياف رحمية أو نتيجه خلل في هرمونات الغده الدرقيه، ولكن حسب عمرك هذا غالباً نتيجه خلل هرموني مما يؤدي إلى اضطرابات بالدورة الشهرية، لذلك ليس هناك داعي للقلق وفقط عليك المتابعة لدى طبيب نسائية لمراقبة حالتك وكذلك إجراء فحص لقوة الدم للتاكد من عدم وجود فقردم، وإذا كان السبب هو فقط عدم اتزان هرموني فيمكن معالجته بأخذ حبوب هرمونيه بوصفة من طبيبك لتنظيم الدورة والتقليل من كمية فقدان الدم.

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