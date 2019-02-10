7 طرق لتنظيم الدورة الشهرية

إهمال عدم انتظام الدورة الشهرية يعرِّض بطانة الرحم إلى التضخم

إهمال عدم انتظام الدورة الشهرية لفترات طويلة، حتى عند الفتاة غير المتزوجة؛ يعرِّض بطانة الرحم إلى التضخم والانقسامات غير السليمة والأورام.

هنالك أسباباً تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهريَّة، منها هورمونيَّة أو مرضيَّة في الجهاز التناسلي، وغيرها من الأسباب، وهنا تطلعنا الدكتورة جيهان صبري، اختصاصيَّة النساء والتوليد، بمستوصف سابا الطبيَّ، على أهم طرق تنظيم الدورة الشهريَّة، وهي:

أهم الطرق لتنظيم الدورة الشهريَّة

1- حبوب منع الحمل التي تُستخدم لعلاج متلازمة المبيض متعدِّد الكيسات، ويُمكن استخدامها في العديد من الحالات لتنظيم الدورة الشهريَّة.

2- علاج سوء التغذية أو القهم العصابي يتطلب الحفاظ على تغذية مفيدة.

3- بالإضافة إلى المعالجة النفسيَّة واستشارة طبيب نفسي.

4- أما إذا كان عدم انتظام الدورة الشهريَّة نتيجة للنشاط البدني الزائد، فيجب العمل على التقليل من النشاط البدني، والقيام به بشكل معقول.

5- أمراض الغدة الدرقيَّة تحتاج للمعالجة بالأدوية المضادة للغدة الدرقيَّة أو هورمونات الغدة الدرقيَّة، وفقاً للمرض المصابة به المرأة. وقد تحتاج المرأة للمعالجة الجراحيَّة لأمراض الغدة الدرقيَّة.

6- أورام الغدة النخاميَّة تستجيب للعلاج بالأدوية الناهضة للدوبامين (Dopamine Agonist) التي تؤدي لخفض إفراز البرولاكتين، ما قد يؤدي لانتظام الدورة الشهريَّة. وبعض أورام الغدة النخاميَّة تحتاج للمعالجة الجراحيَّة.

7- لا يُمكن معالجة الأمراض الوراثيَّة، لكن بعض التشوهات الخلقيَّة في الجهاز التناسلي النسائي يُمكن علاجها بالمعالجة الجراحيَّة.

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