نزيف العين..الأعراض والأسباب والعلاج

عادة ما يعني نزيف العين نزيفًا أو كسرًا في الأوعية الدموية يشمل طبقات الأنسجة على السطح الخارجي للعين، وقد يبدو الجزء الأبيض بأكمله من عينك أحمر أو ملطخ بالدماء، أو قد يكون لديك بقع أو مناطق حمراء في العين.

ويمكن أن يحدث نوع آخر أقل شيوعًا من نزيف العين ، أو الورم، في الجزء الأوسط الملون من عينك، وقد يسبب نزيف العين بشكل أعمق أو في الجزء الخلفي من العين احمرارًا في بعض الأحيان، ويمكن أن يحدث نزيف في العين لعدة أسباب، وفي معظم الأوقات، لن يتسرب الدم من عينك.

حقائق عن نزيف العين

معظم نزيف العين غير ضار وينتج عن كسر صغير في الأوعية الدموية في الجزء الخارجي من العين

سبب نزيف العين غير معروف دائمًا

نزيف العين في الحدقة والقزحية، المعروف باسم hyphema، نادر الحدوث ولكنه قد يكون أكثر خطورة

عادة لا يمكن رؤية نزيف العين بشكل أعمق في العين وقد يكون سببه حالة صحية أساسية مثل مرض السكري

أنواع نزيف العين

نزيف تحت الملتحمة

يسمى السطح الخارجي الصافي لعينك الملتحمة، ويغطي الجزء الأبيض من عينك، ويحتوي الملتحمة على أوعية دموية صغيرة وحساسة لا يمكنك رؤيتها عادةً، ويحدث نزيف تحت الملتحمة عندما يتسرب الأوعية الدموية أو ينكسر تحت الملتحمة مباشرة.

وعندما يحدث هذا، يعلق الدم في الأوعية الدموية أو بين الملتحمة والجزء الأبيض أو عينك، وعادة ما يكون هناك أقل من قطرة دم واحدة، ونظرًا لأن الملتحمة هي طبقة أنسجة فضفاضة، يمكن أن ينتشر الدم حول منطقة كبيرة من مقلة العين، مما يجعل الأشياء تبدو أكثر حدة.

Hyphema

تنزف الورم داخل العين بين القرنية الصافية والقزحية الملونة، ويحدث ذلك عندما يتجمع الدم بين القزحية والبؤبؤ والقرنية، والقرنية هي غطاء القبة الصافي للعين الذي يشبه العدسة اللاصقة المدمجة، وعادة ما تحدث hyphema عندما يكون هناك ضرر أو تمزق في القزحية أو البؤبؤ.

ويمكن أن تتطور Hyphema أيضًا إذا انتشرت الأوعية الدموية غير الطبيعية في هذه المنطقة (الأوعية الدموية الجديدة) ثم تسربت لاحقًا، كما يحدث مع أمراض العين السكرية وحالات أخرى.

وهذا النوع من نزيف العين أقل شيوعًا ويمكن أن يؤثر على بصرك، حيث يمكن أن تمنع Hyphema البصر جزئيًا أو كليًا، وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تسبب المضاعفات الناتجة عن الورم الرئوي الرضحي فقدان الرؤية بشكل دائم.

أنواع أعمق من نزيف العين

عادة ما يكون نزيف العين أعمق داخل العين أو في مؤخرتها غير مرئي على السطح، ويمكن أن يسبب أحيانًا بعض احمرار العين، ويمكن أن تسبب الأوعية الدموية التالفة والمكسورة ومضاعفات أخرى نزيفًا داخل مقلة العين، وتشمل أنواع نزيف العين الأعمق نزيف زجاجي في سائل العين، ونزيف تحت الشبكية، في أي مكان تحت شبكية العين.



أسباب نزيف العين

قد تصاب بنزيف تحت الملتحمة دون أن تلاحظ السبب، والسبب غير معروف دائمًا، خلاف ذلك، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

إصابة أو إجهاد

السعال

العطس

القيء

رفع شيء ثقيل

رعشة رأسك فجأة

ارتفاع ضغط الدم

ارتداء العدسات اللاصقة

تعاني من رد فعل تحسسي

فرك عينك بشدة

خدش عينك

صدمة أو إصابة أو ضربة في عينك أو بالقرب من عينك

الظروف الصحية

يمكن أن تزيد بعض الحالات الصحية من خطر نزيف العين أو إضعافها أو إتلاف الأوعية الدموية في العين، وتشمل ما يلي:

اعتلال الشبكية السكري

تمزق الشبكية أو انفصالها

تصلب الشرايين، الذي ينطوي على تصلب الشرايين الصلبة أو الضيقة

تمدد الأوعية الدموية

داء الملتحمة

التنكس البقعي المرتبط بالعمر

الانفصال الزجاجي الخلفي، وهو تراكم السوائل في الجزء الخلفي من العين

انسداد الوريد المركزي للشبكية

ورم نخاعي متعدد

متلازمة تيرسون

علاج نزيف العين

عادة ما لا يكون نزيف العين خطيرًا ويلتئم دون علاج من أي نوع، ولكن علاج نزيف العين الآخر يعتمد على السبب، حيث إذا كنت تعاني أيضًا من الدوخة والصداع، أو أصبت عينك، فاتصل بالطبيب حتى تتمكن من تلقي العلاج المناسب.

قد تحتاج Hyphemas ونزيف العين الأكثر خطورة إلى علاج مباشر، وقد يصف الطبيب قطرات العين حسب الحاجة لنزيف العين:

قطرات الدموع التكميلية للعيون الجافة

قطرات العين الستيرويد للتورم

قطرات تخدير العين للألم

قطرات عين المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية

قطرات العين المضادة للفيروسات للعدوى الفيروسية

جراحة الليزر للقضاء على الأوعية الدموية غير الطبيعية

جراحة العين لتصريف الدم الزائد

جراحة القنوات المسيلة للدموع

علاج نزيف العين في المنزل

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، أخرجها، ولا ترتدي العدسات اللاصقة حتى يقول طبيب عينيك إنه من الآمن القيام بذل، أيضًا هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لمساعدة عينك، مثل:

وضع قطرات عينيك أو الأدوية الأخرى تمامًا كما وصفها طبيبك

فحص ضغط الدم بانتظام باستخدام جهاز مراقبة في المنزل

الحصول على قسط كبير من الراحة

دعم رأسك على وسادة

تجنب الكثير من النشاط البدني

إجراء فحوصات منتظمة للعين والبصر

تنظيف واستبدال العدسات اللاصقة في كثير من الأحيان

تجنب النوم مع العدسات اللاصقة

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