5 نصائح للتعامل مع طليقكِ والبدء من جديد

العلاقة المثالية بين الشريكين لا تتحقق دائماً بسهولة فقد يجدا نفسيهما في خلاف دائم خاصة حول علاقاتهما السابقة بالرغم من تقدّمهما الكبير من الناحية العاطفية.

وتجد في بعض الأحيان أن الشريك السابق كان سيئاً وقدّم لك درساً في كيفية التعامل في العلاقات، وهناك بعض النصائح حول كيفية التعامل مع الشريك السابق السيء في حال تواجدك في علاقة جديدة:

1- لا تكون رقم اثنان في العلاقة

في بعض الأحيان الشريك السابق يكون لاعباً أساسياً في حياتك خاصة مع وجود أطفال مشتركين فإذا كان هذا الأمر يمثّل مشكلة لك او لشريكك الجديد ففكّر جيداً فيما يجري.

يمكن أن يكون حبك له لم ينتهي بعد العلاقة بالرغم من الانفصال، أما إذا كان شريكك الجديد هو من يواجه المشكلة فاطلب المساعدة، فالتحدّث مع مستشار متخصص بهذه الأمور يحدث فرق كبير.

فأنت لست رقم اثنين في أي علاقة سواء أكانت السابقة أم الجديدة.

2- تخطي العلاقة السابقة تماماً

حتى عند وفاة الشريك السابق فستحتاج إلى إتمام عملية الانفصال بشكل نهائي والمتمثلة بترك التمّسك به والبدء من جديد.

3- لا تشرك الأطفال في عملية التخلّص من الشريك السابق السيء

من الجيد أن يكون شريك حياتك السابق ليس بهذا السوء لكن عندما يكون كذلك لا تخبر أطفالك بأشياء سيئة عنه، في المقابل ربما ستسمع أنت أشياء سيئة يقولها عنك الشريك السابق من الأطفال.

تجاهل الموضوع وعدم الاكتراث عند سماع تلك الأشياء فقد يريد من الطفل أن يشاهد ردة فعلك حول ذلك فلا تأخذ الطعم، ويجب أن تكون النموذج الجيد للأطفال.

4- لا تستجب لاستفزاز الشريك السابق

يقول بعض الأطفال الأشياء السيئة عنك نقلاً عن شريكك السابق فيخطر في بالك التقاط الهاتف والبدء في مشكلة مع الشريك في الطرف الأخر.

لكن يجب أن تأخذ نفساً عميقاً ونفخ الطاقة السلبية ولا تدع ذلك يدمّر مزاجك فهذه النصيحة أكثر من مجرّد خدعة لتحصل على طاقة جيدة حتى لو كان الشريك مسيئاً وغير مهذّب.

5-الشريك السابق لديه سلوكيات مخيفة

ماذا لو كان الشريك السابق هو المخيف ففي بعض الأحيان يكون الشريك السابق غير مبال أو غريب الأطوار أو سيء جداً وقاسياً، فماذا يمكنك أن تفعل؟

يعتمد هذا الشيء على من الذي يهدف إليه هذا السلوك المخيف فإذا كان موّجهاً إليك مباشرةً فلديك خيار قتاله أو تجاهله وهذا لا يعني بالضرورة أنك تتخلى عن المسؤولية.

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