تفادي هذه الأخطاء أثناء الإستحمام!

الأشخاص أصحاب الشعر الناعم جداً أن يتجنّبوا غسله بالشامبو كثيراً

الحرص الدائم على الاستحمام بشكل يومي يمنح الجسم فوائد عديدة، إلا أن هناك ثمة أمور قد اعتدنا عليها أثناء الاستحمام ثبت ضررها.

هذه الأمور وصفها خبراء الصحة بالأخطاء المؤذية على الرغم من الاعتياد عليها، أبرزها ما يلي:

- غسل الشعر يومياً:

على الأشخاص أصحاب الشعر الناعم جداً أن يتجنّبوا غسله بالشامبو كثيراً، أي أكثر من مرتين في الأسبوع، لأنهم عند تقليل عدد غسله سيحققون توازناً في رطوبة الشعر كما سيساعدون في الحفاظ على الزيت الطبيعي الذي تفرزه فروة الرأس.

- الاستحمام لوقت طويل:

الاستحمام لوقت طويل يشكل مصدر إزعاج للبشرة وكلما زاد وقت الاستحمام أصبحت البشرة جافة أكثر.

- لف الشعر الطويل بالمنشفة لتجفيفه:

هذه الخطوة مضرة بالشعر لأنها ستؤدي الى تساقطه وبالتالي الصلع.

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