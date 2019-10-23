نصائح أساسية يجب أخذها قبل شراء سيارة مستعملة

شراء سيارة جديده أسهل ألف مره من شراء سيارة مستعملة، وقد يكون شراء السيارة المستعملة أقل تكلفة من السيارة الجديدة إلا أن عدم الخبرة الكافية والجهل بالشىء وأحيانًا كثرة الخداع التى يلجأ اليها البعض يجعل صفقة السيارة المستعملة أكثر تكلفة من السيارة الجديدة.

من هنا نقدم لكم عشرة نصائح مهمه قبل أن تشتري سيارة مستعمله :

1- فحص المحرك عند بدء ادارة المحرك اى التشغيل ، ويجب ان يكون المحرك سلسا ناعما لا يصدر عنة اصوات فرقعة اواصوات مزعجة او رنة منتظمة واضحة وهذا يدل على وجود عيب أو خلل فى نظام التاكيهات اى الصمامات او عدم ضبطها هذا يؤدى الى اصوات فرقعة واضحة

2- اضغط على دواسة البنزين ولاحظ العادم الخارج من الشكمان والسيارة واقفة فاذا كان دخان العادم ازرق اللون فهذا يعنى وجود خلل فى نظام التزييت اى بمعنى هروب الزيت عن طريق الشنابر او الصمامات داخل الغرفة واختلط بالشحنة الموجودة واحترق معها وهذا يؤدى الى ضعف فى قدرة المحرك اما اذا كان دخان العادم اسود فهذا يعنى وجود خلل فى نظام الوقود وهذا من السهل اصلاحة

3- قم بفحص السيارة من اسفل المحرك ومن منطقة اتصال المحرك بصندوق تروس السرعات للتاكد من عدم وجود زيت متسرب من احدى الجوانات او الايلسيل الموجود بين المحرك وصندوق التروس ويجب التاكد من عدم وجود زيت راشح من جسم المحرك

4- عليك بفحص الشاسية والتاكد من أن الشاسية سليم ولاحظ عدم وجود شروخ او لحامات من اى نوع والتاكد من عدم وجود صدا اودهان او رش بلك او معجون فهذا كلة قد يكون لتغطية كسر أو شرخ فى احد القوائم او العلب من اسفل السيارة لان من الصعب اعادة الى وضعة الطبيعى

5- قم بالكشف على وحدة الفرامل عند تجربة السيارة على الطريق فاذا لوحظ ان بدال الفرامل يوجد بة اهتزاز واضح هذا يدل على عدم استواء سطح طنابير الفرامل او خلل فى ضبط خلوص الفرامل قبل تشغيل المحرك واذا لوحظ انزلاق دواسة الفرامل بسرعة الى اسفل ارضية السيارة عند الضغط عليها فيجب ان تكون مرتفعة قليلا خاصة قبل التشغيل وبعد ادارة المحرك فاذا كانت من النوع المستخدم للسيرفو فسوف تنزل الدواسه قليلا تحت قدميك ثم اضغط مرة ثانية لمدة قصيرة ولاحظ عدم نزول الدواسة الا ببط وتقف عند مستوى واحد هذا يعنى وجود تسريب فى زيت الفرامل او دخول هواء فى دورة الفرامل اوتلف فى اسطوانات الفرامل اوتآكل تيل الفرامل

6 - فحص عجلة القيادة ونظام التوجية والتعليق الاهتزازات الغير منتظمة والسريعة للعجلات الامامية والخلفية هو اكبر دليل على عدم اتزان العجل وانحرافها يؤدى عواقب وخيمه على الطريق ومن أسباب ذلك خلل فى علبة القيادة اى الديركسيون خلل فى نظام التعليق

7 - الكشف على زاوية الكاستر والكامبر اى ضبط زوايا العجل واذا وجد خلل فى الاطارات الكاوتش وعدم اتزانها يجب تحديد صلاحية الاطارات والكشف عليها وترصيصها اى اتزانها على الجهاز الخاص بذلك

8- فحص السيارة على الطريق قبل شراء السيارة يجب ان تقودها بنفسك ويجب اختبارها على طريق سريع للتاكد من سلامة صندوق السرعات وابدا باختيار السرعات على التوالى واختبار السرعة الخلفية واختبار شدة الفرامل على الطريق وملاحظة انحراف السيارة من عدمة وملاحظة الاصوات اثناء السير يجب الانتقال من سرعة الى اخرى دون حدوث اصوات مزعجة وبسهولة ويسر

9 - فحص الريداتير خزان المياة دورة التبريد من العوامل المهمة وعدم انتظامها يؤدى الى مشاكل كبيرة جدااا و فصح المبرد والكشف على المروحة فتح غطاء الريداتير بحظر شديد ولاحظ لون المياة والتاكد من عدم وجود صدأ التاكد من عدم وجود بقع زيت على سطح المياةملاحظة تقليب المياة اثناء دوران المحرك التاكد من عدم تسريب المياة من احدى الوصلات

10- فحص العدادات ولمبات التحذير فى التابلوة يجب عليك معرفة جميع العدادات الموجودة بتابلوة السيارة من الداخل ومعرفة مسمى كل واحد ووظيفتة ويجب صيانتهم باستمرار لانهم هم الدليل اليك داخل السيارة اثناء القيادة ولاتتهاون باعطالهما و معرفة مبين ضغط الزيت ومؤشر درجات الحرارة ولمبات تحذير الفرامل ولمبة دائرة شحن البطارية والمؤشر الدال على مستوى البنزين ولمبات جميع الاشارات الجانبية والخلفية والتاكد من ماسح الزجاج وسلامتة هذا من اجل سلامتك

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