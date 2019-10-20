نصائح عند الاحتفال بعيد الزواج للرجل والمرأة

ذكرى الزواج من المناسبات السعيدة التي يحتفل بها الزوجان سنوياً، وفيها يبحث كل منهما عن هدية أو طريقة مميزة لإظهار السعادة والحب لبعضهما بعضاً، حتى تكون ذكرى جميلة ترافقهما مدى الحياة، لذا من الممتع جداً أن يفكر أحد الزوجين بإحياء ذكرى زواجما بطريقة بسيطة مختلفة تحمل الكثير من الحب والاحترام للطرف الآخر.

نصائح عند الاحتفال بعيد الزواج

في هذه المناسبة يجب أن يُبادر الطرفان للتجهيز والتحضير لها، وحبذا لو كل طرف يسعى للتفوق في إسعاد الطرف الآخر لتخليد هذه الذكرى!

يمكن القيام باستبدال خواتم الزواج في هذه المناسبة، إنها فكرة جميلة.

أن تكون لدى الشريكين طقوس احتفالية خاصة بهما في كل عيد، كالسفر إلى مكان جديد، أو القيام برحلة خاصة بهما، أو تجديد هذه الذكرى بالتعايش في أجواء يوم الارتباط نفسها.

على الشريكين السعي إلى تخليد هذا اليوم:

معنوياً ولفظياً

توصيل شعور الفرح ببلوغ هذا اليوم سواء بالكلمات الجميلة والعبارات المؤثرة سواء قبلها بأيام أو في اليوم نفسه.

مادياً

من خلال هدية يتبادلها الطرفان، سواءً كانت شخصية لكل شريك أو شيئاً مشتركاً لهما.

عاطفياً

أن يحس كل طرف بشعور السعادة وتوصيله للطرف الآخر.

يمكن استغلال هذا اليوم بطريقة ذكية بنقاش لا يتعدى الساعة عن الإيجابيات التي قام بها الطرفان في السنة الماضية وعمل عهد ووثاق جديد أن يكون القادم أجمل.

إذا كان الزوج دائم الانشغال، يفضل لو اهتمت المرأة بتفاصيل هذا اليوم وجعلته مفاجئة لزوجها!

على الزوجين مساندة البعض بطريقة غير محسوسة قبل المناسبة، لأنه مع مشاغل الحياة يمكن لطرف ما النسيان وعدم التحضير الكافي، لذا عليهما التلميح بطريقة غير مباشرة لقدوم هذا اليوم والإبداع في الهدايا بحيث يشعر الطرف الآخر مدى تفهم الشريك لاحتياجاته وجلب هدية تناسبه، ما يجلب السعادة له.

إذا كان عيد الزواج مرتبطاً بمشكلة أو ذكرى سيئة حدثت في ذلك اليوم، ينصح بتجنب الخوض في تلك المشكلة والحديث حولها.

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