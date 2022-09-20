تستعد المرأة السعودية للاحتفال باليوم الوطني وذلك عن طريق الاهتمام بجمالها وخصوصاً صاحبات البشرة السمراء، تحتاج البشرة السمراء إلى النصائح الطبيعية الآمنة ذات المفعول السريع، كي تتألق المرأة السعودية في اليوم الوطني السعودي بكل ثقة لإبراز ملامح وجهها الطبيعية الجذابة.

نصائح البشرة السمراء للمرأة استعداداً لليوم الوطني السعودي 92

البشرة السمراء لها طرق خاصة للعناية بها، وحتى تظهري جمالكِ الطبيعي والجذاب فأنتِ بحاجة إلى التقشير والترطيب بشكل مستمر، لأنه الترطيب يحمي البشرة من الجفاف لأنه البشرة السمراء تتعرض للجفاف أكثر من غيرها.

تعتبر مرطبات الوجه الزيتية مثالية للبشرة السمراء، وينصح باستخدام زيت اللوز أو زيت كمرطب لها، أما التقشير يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة التي والتي تسبب في خشونة البشرة السمراء وتشوه لونها، لذلك ينصح بضرورة التقشير ثلاثة مرات في الاسبوع وذلك باستعمال الفرشاة الناعمة والخاصة بالتقشير.

أما بالنسبة لأقنعة البشر السمراء فهي تلعب دورًا هاماً في العناية بها، مثل قناع البيض والعسل يعتبر من أفضل الأقنعة التي تعمل على تغذية البشرة السمراء، بحيث يستخدم قناع بياض البيض مع العسل في حال كانت البشرة دهنية، أما صفار البيض يستخدم للبشرة الجافة.

أما المكياج الخاص بالبشرة السمراء، ينصح باستعمال كريم أساس سائل بلون قريب من لون البشرة الطبيعي حتى لا يظهر لون البشرة أفتح من لونها الطبيعي فتبدو البشرة شاحبة.

أما مكياج العيون الخاص بالبشرة السمراء يجب أن تختار المرأة السعودية ظلال العيون بالألوان الداكنة ومزجها بالوان فاتحة على الزوايا الداخلية للعين مثل اللون الأخضر مع النحاسي وهذا اللون مناسب لليوم الوطني السعودي.

أما أحمر الشفاه يجب أن ينسق اللون مع لون ظلال العيون وينصح باختيار الألوان الداكنة مثل اللون البني أو المشمشي مع تجنب استخدام لامع للشفاة.

نصائح للمرأة السعودية لتفتيح البشرة السمراء

يجب أن تلتزمي بشرب الماء بكميات كبيرة.

الالتزام بنظام غذائي صحي مثل الإكثار من الخضار والفواكة.

شرب الشاي الأخضر بشكل يومي.

تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع.

الالتزام بوضع واقي شمس قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة تقريباً.

الاقلاع عن التدخين.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.

اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة السمراء مثل الالتزام بتنظيفها وتقشيرها وترطيبها بشكل يومي.

نصائح لإخفاء الهالات السوداء لصاحبات البشرة السمراء

ضعي كونسيلر بلون البشرة ويجب اختيار اللون المشمشي أو الأورانج لأنه في العادة تكون الهالات السوداء بلون بنفسجي أو أزرق.

لصاحبات البشرة السمراء يجب اختيار كونسيلر بدرجة داكنة لإخفاء الهالات السوداء بطريقة مثالية.

من الأفضل تطبيق الكونسيلر باللون المشمشي أو الأورانج بواسطة فرشاة خاصة لمنطقة تحت العين إما أن تكون على شكل مثلث مقلوب أو على شكل هلال.

الإكثار من شرب الماء.

تناول نظام غذائي صحي ملىء بالخضار والفواكة المفيدة للبشرة.

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