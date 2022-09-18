اناشيد اليوم الوطني السعودي هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، حيث تحتفل المملكة العربية السعودية بـ اليوم الوطني السعودي 92، لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله، والذي ينص على تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

اناشيد اليوم الوطني السعودي

وفيما يأتي مجموعة من اناشيد اليوم الوطني السعودي:

يا وطنا رفرف العز

قمة الأمجاد دار السعود احتلها

تهتدي بملوكك الغر والمولى هداك

وادركت يمناك روس الفضايل كلها

ارتديت المجد يا دار والمجد ارتداك

وأنت عنوان للأمجاد وأنته خلها

عشت يا سلمان سقم العدا سلمت يداك

العدا من قو باسك تموت بغلها

ما تجي معشار عزمك ولا تبلغ مداك

صيرمي كل صعب الأمور تحلها

ولا لنيران الحرايب ليا شبت سواك

الكبود تعلها واليدين تشلها

وأنت عز للعروبة وعز اللي نخاك

ونخوتك يا سيد العرب جتى في حلها

عاصفة حزمك وعزمك على الحوثي هلاك

خل من يتبع رداهم يعيش بذلها

وخل منهو خان بارضه يعرف دهاك

وهو منول في نعيم الخليج وظلها

يا وطنا نبذل الروح والغالي فداك

تمتثل لرضاك دق الأمور وجلها

كلمات اطفال عن اليوم الوطني

وفيما يأتي مجموعة من كلمات اطفال عن اليوم الوطني:

إنّ الانتماء للوطن هي إحدى السّمات الطبيعية للإنسان، فهو شعور غريزي أودعه الله تعالى به في سبيل الوصول للإخلاص في العمل تجاه الوطن والأمة.

الوطن ليس بقعة تراب فحسب، بل تاريخ متكامل من الأجداد والحكايات التي يتوجّب حفظها، فالوطن هو الهوية التي يحملها المواطن بين جنبيه ويفتخر بها.

من أجمل الكلمات للأطفال، إنّ بناء الأوطان ينطلق من بناء الإنسان أولًا، فالأوطان المستقرّة والآمنة تحتاج إلى رجال شجعان وأقوياء، قادرون على العطاء دون مقابل.

وحدها الأعياد الوطنيّة من تستحقّ الوقوف معها على الدهشة، فالرجال الشجعان هم فقط من يستطيعون صناعة أعياد وطنيّة لبلادهم.

إنّ الإنسان الوطني هو الشّخص الذي يحمل حبّ البلاد في قلبه، ممًا يوجب عليه أن يكون مخلصًا في عمله، أمينًا في قضاء حاجات النّاس الموكلة إليه.

كلّ كلمات الحب لا تكفي في وصف تداعيات اليوم الوطني، فالإنسان بلا وطن هو شخص بلا هويّة ولا تاريخ مهما حاول أن يصنع لنفسه تاريخًا.

إنّ الوطن هو الدّار التي نعود إليها بعد كل خيبة، وهو الدّار التي نقصدها بعد كل نجاح، وهو الدّار التي نسكنها هربًا من البرد والحرّ والخوف والجوع، فاللهم احفظ بلادنا بعين حفظك.

أغاني اليوم الوطني

وفيما يأتي مجموعة من أغاني اليوم الوطني:

مالنا آخر

هي لنا دار- السعوديه غزل عبدالرحمن ومحمدالقحطاني

اغنية الملهمة

عاشقينك - راشد الماجد

راشد الماجد - ياسلامي عليكم يا السعودي

ماجد المهندس ... همة حتى القمة

كليب لوحة وطن | سارعي - عاش سلمان - فوق هام السحب

اوبريت سيرة المجد

كليب مني لوطني - خمسة أضواء

اغنيه فوق السحاب - همة حتى القمة

أناشيد اليوم الوطني السعودي مكتوبة

وفيما يأتي مجموعة من أناشيد اليوم الوطني السعودي مكتوبة:

من أجمل اناشيد اليوم الوطني السعودي، اليوم يومك يا وطن غر الأمجاد يوم المحبة والفخر والسعادة

هكذا في مملكتنا اللي لها حبنا زاد بالثانية حب الوطن في زيادة

على ثراها عاش الآباء والأجداد موحدين مرددين الشهـــادة

وعلى خطاهم سار الأبناء والأحفاد والسير في خطوات الأجداد عادة

على خطى عبد العزيز أسمنا ساد الفضل لله ثم له في السيادة

هكذا يشهد له التاريخ بالحق ما حاد وأنا أشهد أنه يستحق الإشادة

وحد كيان المملكة بالحد الحاد يوم انطلق من نجد يعلن جهاده

هكذا يمسي ويصبح في الصحاري بلا زاد وكلمة التوحيد فخره وزاده

بالسيف الأحدب رد كيد الذي كاد ولم شمل الشعب والأمن إشادة

ومن المعروف أن السعودية كل عام تحرص على الاحتفال بهذا العيد ويكون كل الشعب يعيش حالة من

حالات الفرح، بالإضافة إلى حرصهم الدائم على إطلاق الكثير من الأغاني الوطنية

هكذا والأناشيد تخليداً لهذه المناسبة العظيمة، ورغبة منهم في إظهار مدى وقوة انتمائهم لوطنهم.

أنشودة اليوم الوطني للاطفال

وفيما يأتي أنشودة اليوم الوطني للاطفال:

هكذا وطني وطني .. فيكَ عشقنا .. خطَّ القلمِ .. منكَ نسجنا لونَ العلمِ ِ.. وطني أنتَ القمحُ الأصفرْ شمسٌ تعلو .. حبٌّ يكبرْ .. دربُكَ وعدٌ للمستقبل هكذا وطني وطني .. إنَّا نبني مجدكَ وعداً للمستقبلْ وطني .. أنتَ الأرض المعملْ .. أنتَ ضيائي .. أنت المشعلْ.

يا وطني أنتَ الشعرُ الخالدْ .. وطني أنتَ الحلمُ الواعد.ْ أنتَ الحبُّ وحينَ يُطِّلُ .. مجد شاهد .. أنتَ الخالد .. أنت الخالدْ هكذا تغني للبشــرْ .. إليَّ يا صغار نعن* للمطرْ.

إليَّ يا صغار نعن للبشرْ .. من قلبِنا الصغير.. من ساعدٍ يُديرْ. معاملَ الوطنْ .. بالعلم والكفاح .. شهادةُ الجراحْ .. وساعد يمتدْ يُصافح البشرْ .. إليَّ يا صغار نعن للمطرْ هكذا إليَّ يا صغار نعن للبشرْ .. لا فرق يا صغار فالحب والنهارْ سيجمعُ البشرْ .. في لوحة الأطفالْ سنرسمُ الأبطالْ .. سنرسمُ الطريقْ .. صديقةً صديقْ.

بالجدِّ والعملْ .. بالحبِّ والعمل .. ما أروع َالأملْ هكذا إليَّ يا صغار نعن للمطرْ .. إليَّ يا صغار نعن للبشرْ أقلامُنا تقول .. ما أجملَ الحياة .. ما أجملَ الكفاحْ .. مـا أروعَ العملْ ما أجملَ الغناءَ للبشرْ .. إليَّ يا صغارْ نُغنِّ للمطر هكذا إليَّ يا صغارْ نُغنِّ للبشرْ .. نغنِّ للرياضْ .. نغنّ للقمرْ للزهر والربيعْ .. والموسم البديعْ .. هدية السفرْ .. من بيتنا الصغيرْ مـن بيتنا الكبيرْ .. من أرضنا نغني للشمس والقمرْ.. ونرفض الظلامْ والقهرَ والآلامْ .. ونعشق السلام .. المجد للسلام هكذا المجد للبشرْ .. نغني .. تغني .. تغني .. للسلام

شيلات اليوم الوطني

وفيما يأتي مجموعة من شيلات اليوم الوطني:

شيلة اليوم يومك يا بلد والتي غناها ماجد الرسلاني من كلمات الشاعر عبد الله رجاء العنزي

شيلة يا وطن أغلى وطن، والتي غناها فهد المسيعيد ومن كلمات فواز البريك

شيلة يا وطني رفرف العز ، ويمكن الاستماع لها "من هنا".

أغنية يا بلادي من كلمات تركي آل الشيخ وغناء راشد الماجد

كليب لوحة وطن | سارعي - عاش سلمان - فوق هام السحب

ارتديت المجد | عبد المجيد الفوزان | | مؤثرات

ماجد الرسلاني - اليوم يومك يابلد- كلمات الشاعر | عبدالله رجاء العنزي

كليب - هذا السعودي فوق .. فوق | فهد بن فصلا

كليب يوم الوطن بدون ايقاع

اوبريت سيرة المجد

مهنا العتيبي 2022 افرحي ي دارنا شيله العيد الوطني السعودي

شيلة | ايه انا سعودي | بدون إيقاع اداء | حماد مقبل الشمري

يا سلامي عليكم يا السعودية بدون موسيقى

أغنية وطني الحبيب - اداء: بدر السلمي | بدون موسيقى |مؤثرات

مسجات تهنئة اليوم الوطني السعودي 92

أجمل الأشعار عن اليوم الوطني السعودي 92