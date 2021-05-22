نصائح تجعل إطلالتك مثالية!

هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكن التغاضي عنها في إطلالة المرأة، خصوصاً في الأعياد والمناسبات، فإذا أهملتها تفسد مظهرها بشكل واضح، وإذا أخذتها بالاعتبار تجعل إطلالتها مثالية ومكتملة من النواحي كافة.

لا يمكن أن تحصل المرأة على مظهر مثالي من دون بشرة مشرقة وخالية من الشوائب، مهما حاولت إخفاء العيوب بمستحضرات المكياج.

لذلك قدمي العناية اللازمة لبشرتك لتستعيد سريعاً حيويتها ومرونتها وتصبح أكثر إشراقاً وتوهجاً.

قومي أولاً بعمل مقشر منزلي لإزالة خلايا الجلد الميت باستخدام السكر والخيار والقليل من الماء. قطعي الخيار الى شرائح وأضيفي إليها القليل من السكر والماء، وقومي بفرك وجهك بها بهدوء.

اشطفي وجهك جيداً بالماء، من ثم اخلطي القليل من الزبادي والكركم لتحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق، بعدها اغسلي وجهك بغسول لطيف واشطفيه بالماء الدافئ.

الشعر الصحي واللامع هو أحد دلالات الجمال والأنوثة لدى المرأة. لذلك، من المهم جداً الاهتمام بشعرك إذا كان باهتاً أو خشناً أو منفوشاً، بحيث يبدو حيوياً وحريرياً.

بإمكانك مثلاً تطبيق زيت جوز الهند الدافئ على شعرك وفروة رأسك وتركه لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو لطيف وشطفيه بالماء الدافئ.

أما بالنسبة الى تسريحة الشعر، فاحرصي على اعتماد إحدى تسريحات الشعر الأنيقة والناعمة في الوقت نفسه، مثل تسريحة الكعكة المصقولة، المنخفضة أو العالية، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، أو تسريحة الشعر المالس المنسدل، أو أحد تسريحات الشعر نصف المرفوع...





العناية بالأظافر