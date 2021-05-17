فوائد تناول كوب من المياه قبل النوم!

لا يوجد شيء يجعلك جسمك منتعشا ورطبا أكثر من كوب المياه، إذ تتكون أجسامنا في الغالب من المياه للحفاظ على استمرار عمل أعضائنا وطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى إنقاص الوزن.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أهم الفوائد الصحية عند تناول كوب من المياه قبل النوم:

الحفاظ على درجة حرارة الجسم:

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، يساعد تناول كوب من المياه قبل النوم، في الحفاظ على درجة حرارة جسمك في المعدل الطبيعي.

بشرة متوهجة:

يساهم تناول كوب من المياه قبل النوم على جعل بشرتك متوهجة، وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

تنفس أفضل:

إذا استيقظت في الليل وأنت تعاني من أعراض الربو أو الحساسية ، فحاول الاحتفاظ بزجاجة من المياه على منضدتك، حيث عندما تصاب بالجفاف ، يضيق مجرى الهواء "يصبح أضيق"، وهذا يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة، لذا يوصي بتناول كوب من المياه قبل النوم للحفاظ على رطوبة جهازك التنفسي.

ضغط أقل على قلبك:

البقاء رطبًا طريقة سهلة للحفاظ على صحة قلبك، حيث يضخ القلب الدم إلى الجسم كله ، لذلك عندما تكون رطبًا ، يضخ الدم بسهولة أكبر ويزيل الضغط عن قلبك، بالإضافة إلى أن شرب الماء قبل النوم يدعم صحة القلب وأعضاء الجسم.

فقدان الوزن:

وجدت دراسات بحثية صلة بين شرب المياه وفقدان الوزن، نظرا لأن البقاء رطبًا يعزز عملية التمثيل الغذائي، وعندما تصاب بالجفاف لا يمتلك جسمك الطاقة اللازمة لحرق السعرات الحرارية الزائدة ، لذا احرص على تناول المياه للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك.

تحسين الحالة المزاجية:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ، يمكن أن يؤثر الحرمان من الماء سلبًا على الحالة المزاجية، مما قد يؤثر على جودة النوم، لذا ينصح بتناول بتناولها قبل النوم.

منظف طبيعي:

يعد شرب المياه أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في التخلص من السموم من الجسم، وتحسين عملية الهضم، حيث تزيد المياه الدورة الدموية ويساعد جسمك على تكسير الفضلات ويزيد من إفراز العرق، فضلا عن إزالة الأملاح الزائدة وتنظيف خلايا الجلد.

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