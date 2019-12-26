نصائح تساعدك على تنظيف أدوات المطبخ

قد يكون تنظيف أدوات المطبخ الخاص بك أمر شاق وربما لا تحصلين على النتيجة المرجوة في كل مرة رغم ما تبذلينه من مجهود، لذلك قدم موقع عدة طرق تمكنك من الحصول على أدوات نظيفة تمامًا باستخدام مكونات غير مكلفة من داخل المطبخ وفي أقل من عشر دقائق.

استخدام الليمون لتنظيف الميكرويف

إضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء مع وضع القشر داخل الخليط ووضعهم داخل الميكروويف ثم تشغيله لمدة خمس دقائق، خدعة تخلصك من إزالة الأوساخ وبقايا الطعام بسهولة، من خلال مسحه بقطعة قماش، حيث يعمل البخار على تسهيل عملية التنظيف كما تعمل رائحة الليمون على إزالة بقايا روائح الطعام.

غلي شرائح البرتقال مع البهارات

مزيج من شرائح البرتقالالمغطاهبالمياه مع البهارات المفضلة لك وغليانهم لمدة خمس دقائق يضفي على منزلك رائحة عطرة، ويمكنك اختيار البهارات العطرية التي تفضلها كالروزماري والقرفة وجوزة الطيب وكذلك يمكن استخدام النعناع المجفف.

زيت الليمون مع الخل لتنظيف الأخشاب

ليس من الضروري شراء أنواع منظفات الأخشاب الموجودة بالأسواق، فقط بمكونين من داخل مطبخك يمكن تنظيف قطع الأثاث الخاص بمنزلك، كل ما عليك هو إحضار زجاجة وملئ نصفها بزيت الليمون والنصف الآخر بالخل الأبيض، ثم رشي الأسطح الخشبية برزاز من الخليط وامسحيه بقطعة من القماش.

مسحوق القهوة للتخلص من بقايا الطعام الملتصقة بالأطباق

قومي برش الأطباق المتسخة بمسحوق القهوة وهم جافة وانتظري بضع دقائق ثم ابدء الغسيل دون شطف المسحوق، وستحصلين على أطباق لامعة ولها رائحة عطرة.

الملح يساعدك على تنظيف الفرن

عند الانتهاء من الخبز، في حين أن الفرن لا يزال ساخناً، رشي الملح فوق الانسكابات، انتظر بضع دقائق، سوف يتحول الملح إلى رماد وهذه هي اللحظة المثالية بالنسبة لك للقضاء على الفوضى الساخنة مرة واحدة وإلى الأبد.

الليمون مثالي لتنظيف شفرات الخلاط

قومي بتجميد ثمرة أو إثنين من الليمون المقطع إلى أرباع، ثم ضعيهم في الخلاط، ثم دعيه يعمل لمدة تتراوح من دقيقة إلى ثلاث دقائق، ثم اغسلي الخلاط وستكون الشفرات لامعة وحادة كما كانت عند شرائها.