زيني حائط منزلك بأجمل تصاميم الرفوف للكتب (صور)

عالم الديكورات واسع إلى حد لا تتوقف فيه الابتكارات والأفكار الخلاّقة ولعل من بين عناصر الديكور رفوف الكتب.

لم يعد شكل الرفوف التقليدي مطروقاً في يومنا هذا في تصاميم المنازل العصرية والحديثة بل أصبحت روح الابتكار والإبداع هي الطاغية على طريقة استخدام وتصميم الرفوف على جدران المنازل خاصةً وأن لها الكثير من الاستخدامات المفيدة إلى جانب الغرض الجمالي الذي تؤديه.

جمعنا لكم مجموعة من التصاميم العصرية للرفوف لتزيني جدران منزلك بلمسة من الأناقة والإبداع في آنٍ واحد!

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