نصائح تساعدك لإطلالة مميزة بالنظارة الشمسية

النظارات الشمسية، وإن كانت وجدت في بداية الأمر لحماية العينين من أشعة الشمس، فهي مع الوقت تحولت إلى إكسسوار يضفي لمسات مميزة على الإطلالة، كما يضفي نوعاً من البصمة للشخصية من خلال نوعية النظارات الشمسية المستخدمة.

فلو بحثنا قليلاً فسنرى أن بعض النجمات مثلاً حملن بصمة خاصة في عالم النظارات الشمسية. فها هي –مثلاً- مارلين مونرو وإن ارتدت موديلات مختلفة فإنها في ذاكرتنا وذاكرة متابعيها كمتابعي عالم الموضة، لا نستذكرها الا بنظارات عيون القطة.

وهل من نظارات شمسية نالت شهرة أكثر من نظارات كوكب الشرق أم كلثوم، والتي باتت موضة ارتداها حتى من لا تليق بهن وتغنينا بأن الجميع اكتشف الشبه بالنظارات.

وبين الرغبة الشخصية ومعيار ما نحب تضييع الخيارات ونبتعد عن سببها الأصلي، وهي إضافة لمسة جمال لإطلالتك لذا كان لا بد من سرد عدد من النصائح التي ستساعدك للحصول على إطلالة رائعة بالنظارات الشمسية.

لون الشعر:

يجب أن يكون لون الشعر وأيضاً لون البشرة مناسبين للون النظارة الشمسية. فلا يجوز لصاحبات الشعر الملون اعتماد نظارة مزخرفة، بل عليهن التوجه إلى النظارات البسيطة كالنظارة البنية أو السوداء، والابتعاد كلياً عن المطبع. أما صاحبة اللون الأسود فننصحها بالنظارة الملونة والمطبعة التي تضفي المزيد من الحياة على إطلالاتها الكلاسيكية.

اختيار النظارة وفق الإطلالة

فما هو مناسب لإطلالة الفستان أو التايور والجمبسوت مثلاً لا يناسب إطلالتك عند الخروج للتمتع برياضة الجري أو التزلج.

اختاري النظارات الشمسية حسب شكل وجهك

الوجه البيضاوي: يناسبك جميع الأنواع والأشكال سواء موديل عيون القطة أو موديل الطيارين أو المربعة.

الوجه الدائري: اختاري نظارة شمسية تكون فيها العدسات عريضة؛ لتخفف قليلاً من استدارة الوجه.

الوجه الطويل: النظارة المربعة ذات الإطار غير المدبب والمستديرة هي الأنسب لك.

الوجه المربع: اختاري النظارة ذات العدسات المستديرة والبيضاوية، أو موديل عيون القطة.

الوجه القلب: يناسبك موديل عيون القطة بحيث تأتي بعدسات عريضة وحوافّ مسحوبة للأعلى أو مستقيمة.

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